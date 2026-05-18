Jamahl Mosley rebondit déjà, NOLA lui donne les clés

Jamahl Mosley n’aura pas eu le temps de vraiment ruminer son départ d’Orlando. Deux semaines après avoir été remercié par le Magic, le coach de 47 ans tient déjà son nouveau banc. Selon Shams Charania d'ESPN, les New Orleans Pelicans ont décidé de l’engager comme nouveau head coach, avec un contrat de cinq ans à la clé.

Un vrai signe de confiance pour Mosley, qui sort certes d'une élimination au 1er tour contre Detroit, mais aussi d’une aventure globalement réussie en Floride. Arrivé à Orlando en 2021, à la tête d’une équipe en pleine reconstruction après une saison à 21 victoires, il a accompagné la progression du groupe jusqu’à trois qualifications consécutives en playoffs. Le Magic n’a jamais franchi un cap majeur sous ses ordres par a suite, mais Mosley a contribué à installer une identité claire, dure et défensive, autour d’un noyau jeune.

C’est précisément ce qui a séduit New Orleans. D’après ESPN, les dirigeants des Pelicans estiment que leur franchise se trouve aujourd’hui dans une situation comparable à celle d’Orlando au moment de l’arrivée de Mosley : un effectif talentueux, encore irrégulier, qui a besoin de structure, de patience et d’un cadre de développement solide.

Mosley viré, Orlando tourne la page

Le parallèle est assez évident. À Orlando, Mosley avait progressivement bâti l’une des meilleures défenses de NBA : 3e defensive rating de la ligue en 2023-24, puis 2e en 2024-25. Pour des Pelicans qui cherchent à repartir sur des bases plus stables, ce CV a forcément pesé.

Les contacts n’étaient pas nouveaux. Selon Shams Charania, les responsables de New Orleans avaient maintenu une communication régulière avec Mosley depuis son licenciement par le Magic le 4 mai, avant une rencontre formelle la semaine dernière au Draft Combine de Chicago.

Après Willie Green, NOLA mise donc sur un profil de bâtisseur. Reste maintenant à savoir si Mosley pourra reproduire la montée en puissance aperçue à Orlando, avec cette fois l’ambition d’aller plus loin qu'un simple retour en playoffs.