Jamal Murray blessé, la poisse suit les Nuggets…

Les Denver Nuggets ont encore été touchés par une blessure : cette fois-ci, Jamal Murray a rejoint l'infirmerie.

Jusqu'à maintenant, la saison 2025-2026 des Denver Nuggets est rythmée par les blessures. Face aux New York Knicks (103-142) la nuit dernière, la franchise du Colorado a perdu le meneur de jeu Jamal Murray.

Avant la mi-temps, le Canadien s'est tordu la cheville en défendant devant OG Anunoby. Après plusieurs minutes au sol, il n'a pas été en mesure de reprendre sa place. Et désormais, les Nuggets attendent, fébrilement, les résultats des examens médicaux de Murray.

"Si je sais la durée de son indisponibilité ? Non, ils vont l'examiner demain. Il a vraiment mal. Vous connaissez tous Jamal. Quand il se foule la cheville, il revient généralement jouer rapidement. C'est complètement fou. Chaque fois qu'un joueur revient, j'ai l'impression qu'un autre rejoint l’infirmerie...

Donc, quel que soit le groupe dont nous disposons pour OKC (dimanche, ndlr), quelles que soient les restrictions au niveau du temps de jeu et toutes les excuses, nous devons simplement jouer beaucoup mieux", a commenté le coach David Adelman pour ESPN.

En effet, face aux Knicks, Denver a récupéré Aaron Gordon et Cam Johnson. Avant les Playoffs, les Nuggets avaient l'espoir de monter en puissance avec un groupe presque au complet. Mais le sort en a décidé autrement avec la blessure de Jamal Murray.

🎙️ Faut il enterrer les Nuggets ?