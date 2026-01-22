Ce qu'a enduré George Mikan dans les années 50 en termes de blessures, sans qu'il renonce à jouer au basket et à dominer est assez fou.

George Mikan, le premier joueur vraiment dominant de l'histoire de la NBA, est mort il y a 21 ans, et on ne peut malheureusement que trop peu parler de sa carrière, faute d'une documentation grand public suffisante. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que si vous pensiez que certains joueurs des années 80 et 90 étaient dur au mal, ce n'est rien à côté de Mikan.

L'intérieur sacré cinq fois champion NBA avec les Minneapolis Lakers a dû serrer les dents dans des proportions assez inimaginables pour l'époque. Ainsi, dans les années 50, Mikan a remporté l'un de ses titres en jouant toute la saison avec une fracture du poignet, ce qui ne l'a pas empêché de tourner à 30 points de moyenne.

Dans un article paru après son décès en 2005 dans le Washington Post, on apprend aussi qu'il a disputé la saison suivante avec une jambe cassée, tenue par un bout de métal... Lorsqu'il a pris sa retraite définitive en 1956, à 32 ans, à cause d'un corps meurtri, Mikan avait dû faire des saisons avec des fractures aux deux jambes, aux deux pieds, aux doigts et au nez à plusieurs reprises, mais aussi une rotule en moins, 166 points de suture en tout, une démarche de boiteux et l'incapacité physique de tendre ses bras...

C'était une autre époque, avec moins d'équipes, moins de pression sur les articulations et les muscles, mais ça n'enlève rien aux mérites du premier big man star de la NBA.