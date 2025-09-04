James Harden mauvais payeur : son restaurant fermé !

Le restaurant Thirteen, lancé par James Harden à Houston, a été verrouillé par le propriétaire des murs en raison de plus de 2,2 millions de dollars de loyers impayés.

Mauvaise passe en dehors des parquets pour James Harden. On vient d'apprendre, via la presse de Houston, que son restaurant Thirteen, ouvert en 2021 dans le quartier de Midtown à Houston, s’est vu interdire l’accès après que le bailleur a changé les serrures. Motif avancé : une dette locative de plus de 2,2 millions de dollars. Un avis affiché sur la porte précise que l’établissement restera inaccessible tant que la somme ne sera pas réglée.

La situation a surpris de nombreux clients, d’autant que le restaurant continue d’accepter des réservations en ligne. Cela laisse penser qu’une réouverture rapide est possible si un accord est trouvé. Pourtant, l’incertitude demeure sur l’avenir de l’établissement, qui avait déjà traversé plusieurs remous ces dernières années.

Connu pour sa cuisine d’inspiration sudiste et ses plats haut de gamme, Thirteen avait été relancé en 2024 sous la direction du chef Siddartha Cadena, avec l’ambition affichée de développer d’autres adresses dans le pays. Mais ce nouveau coup dur pourrait compromettre ces projets. Avec le scandale qui secoue Kawhi Leonard et Ballmer depuis hier, la rentrée des Clippers n'est pas des plus apaisée...

Pour rappel, James Harden, toujours actif sur les parquets avec les Clippers, percevra un salaire annuel d'environ 39,2 millions de dollars pour la saison 2025-26s. Rappelons aussi que sur sa carrière en NBA, il a déjà empoché plus de 372 millions de dollars uniquement en salaires, selon les estimations les plus récentes. Cette tempête autour de son établissement culinaire contraste donc avec sa carrière toujours médiatisée sur les parquets. Reste à savoir si l’arrière trouvera une solution pour préserver son investissement culinaire à Houston.

