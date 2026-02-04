James Harden a tenu à clarifier les circonstances de son départ des Clippers. L’arrière a nié avoir demandé un trade et s’est exprimé avec franchise sur cette séparation et son nouveau chapitre à Cleveland.

Selon Ramona Shelburne d’ESPN, l’arrière a nié avoir demandé un trade, tout en remerciant les Clippers pour l’opportunité de jouer pendant deux saisons et demie dans sa ville natale. Harden s’est ensuite longuement exprimé sur la manière dont la séparation s’est déroulée.

« Dans la vie, pas seulement dans le basket, quand les choses ne fonctionnent pas, il y a des façons de mettre fin à une relation sans se déchirer. Peut-être qu’on ne voit plus l’avenir de la même manière, peut-être qu’on s’est simplement éloignés. D’autres situations n’ont pas été comme ça. Et c’est pour ça que je peux respecter Steve, Lawrence Frank et Ty Lue, parce qu’ils ne m’ont pas mis dans une position étrange, malgré la manière dont beaucoup ont essayé de présenter les choses. »

Harden est également revenu sur son passage aux Clippers, reconnaissant que le projet n’avait pas abouti sportivement, sans pour autant renier ces années passées à Los Angeles.

« On a vécu deux ans et demi incroyables. On n’a pas atteint les objectifs que l’on voulait tous atteindre, mais on a créé de très bons souvenirs, connu de belles victoires et de grands moments. Au final, c’est un business. Je pense que les deux camps ont obtenu ce qu’ils voulaient, sont dans une bonne situation et très heureux. »

Désormais joueur des Cavaliers, Harden assume pleinement ce nouveau départ et affiche clairement son ambition.

« Je suis excité à l’idée de jouer à Cleveland. J’essaie toujours de décrocher mon premier titre, et je ferai tout ce qu’il faut pour gagner. »

L’ancien MVP a aussi expliqué pourquoi il avait accepté ce changement, alors qu’il aurait pu chercher à prolonger l’aventure avec les Clippers.

« Je ne voulais pas avoir l’impression de freiner l’avenir des Clippers. Je voulais qu’ils aient une vraie chance de reconstruire et d’obtenir des choix de draft. À Cleveland, je vois une opportunité de gagner à l’Est. Ils ont une très bonne équipe, un bon staff, tout ce qu’il faut. »

À 36 ans, James Harden entame donc un nouveau chapitre de sa carrière aux Cavaliers, convaincu que ce projet lui offre peut-être la meilleure occasion restante de conquérir enfin le titre NBA qui manque encore à son palmarès.