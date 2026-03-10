James Harden continue de grimper dans l’histoire de la NBA. La star des Cavaliers a franchi un cap symbolique en carrière et rejoint désormais LeBron James dans une statistique rarissime.

Nouvelle étape dans la carrière déjà exceptionnelle de James Harden.

Lors du match face aux Philadelphia 76ers, l’arrière des Cleveland Cavaliers a franchi la barre des 29 000 points en carrière, devenant seulement le neuvième joueur de l’histoire NBA à atteindre ce total.

Une statistique encore plus impressionnante

Au-delà du cap symbolique des 29 000 points, Harden a également rejoint un club extrêmement exclusif.

Avec ce total, il devient le deuxième joueur de l’histoire à cumuler au moins 29 000 points et 8 000 passes décisives, aux côtés de LeBron James.

Un accomplissement qui illustre parfaitement le profil unique du MVP 2018 : un scoreur historique capable également d’être l’un des meilleurs playmakers de sa génération.

Un cap atteint face à son ancienne équipe

Le moment est arrivé dès le premier quart-temps. Harden a atteint cette marque grâce à un tir primé inscrit à 3 minutes et 32 secondes de la fin du quart.

Face à l’équipe avec laquelle il avait évolué quelques saisons plus tôt, la symbolique était forte pour l’arrière des Cavaliers.

Une carrière de Hall of Famer

À 36 ans, Harden continue d’empiler les records et les jalons statistiques. Entre ses titres de meilleur scoreur, de meilleur passeur, son trophée de MVP et désormais ce club partagé avec LeBron James, son héritage dans l’histoire de la ligue ne fait que s’étoffer.

Et comme souvent avec Harden, ces chiffres racontent une double réalité : celle d’un scoreur d’élite… mais aussi d’un meneur capable de créer pour toute une attaque.

