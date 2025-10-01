James Harden sera ménagé par les Clippers cette saison

Tyronn Lue a expliqué que James Harden ne sera plus autant sollicité en 2025-26, afin d’éviter l’usure physique observée en fin de saison dernière.

À 36 ans, James Harden reste un élément central des Los Angeles Clippers, mais son coach Tyronn Lue entend gérer différemment son utilisation. Interrogé mardi, l’entraîneur a reconnu que la charge de travail du vétéran devait être allégée.

« On ne veut pas qu’il ait à jouer 60 pick-and-rolls par match », a expliqué Lue, cité par Tomer Azarly de ClutchPoints.

Avant d’ajouter, selon The Athletic :

« Sur les dernières semaines de la saison, il s’est épuisé. C’est notre faute. »

Une usure constatée en fin de saison

La saison passée, Harden a disputé 79 matchs avec une moyenne de plus de 35 minutes, le tout avec le usage percentage le plus élevé de l’effectif (28,6 % selon NBA.com). Très sollicité lors des absences répétées de Kawhi Leonard, il a porté une grosse partie de la création offensive, au prix d’une fatigue visible sur la fin.

Pour 2025-26, l’idée n’est pas forcément de réduire son nombre de matchs, mais plutôt d’adapter son rôle. Selon Lue, il a même proposé à Harden de jouer moins que ses 79 rencontres de l’an passé, mais ce dernier « ne va pas écouter ».

Moins de création, plus de catch-and-shoot

Avec un Leonard espéré en meilleure santé et l’arrivée de vétérans comme Bradley Beal et Chris Paul, les Clippers veulent diversifier la répartition des responsabilités. Cela devrait permettre d’utiliser James Harden davantage comme finisseur : il a converti 42 % de ses tirs à trois points en catch-and-shoot la saison dernière.

Un ajustement qui viserait à préserver sa fraîcheur physique tout en exploitant son efficacité. Les Clippers ouvriront leur saison régulière le 22 octobre face au Jazz, après une préparation lancée contre Denver le 12 octobre.

