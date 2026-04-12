Jarred Vanderbilt désamorce la polémique avec JJ Redick

Après son échange tendu avec son coach JJ Redick, l'intérieur des Los Angeles Lakers Jarred Vanderbilt a calmé le jeu.

Lors de la lourde défaite des Los Angeles Lakers contre l'Oklahoma City Thunder (87-123) mercredi, Jarred Vanderbilt a eu un échange tendu avec son coach JJ Redick. Après seulement 16 secondes dans le deuxième quart-temps, l'entraîneur californien a décidé de sortir l'intérieur, après trois lancers ratés.

Agacé, le joueur de 27 ans a tenté d'obtenir des explications. Et il a même dû être calmé par son coéquipier Jake LaRavia. Après cette scène, Redick avait déjà calmé le jeu en évoquant "une interaction normale".

Présent dans la rotation contre les Golden State Warriors (119-103) et les Phoenix Suns (101-73) après cette histoire, Vanderbilt a aussi relativisé cet accrochage.

"On en a discuté puis on a tourné la page. À ce stade de la saison, on sait tous les deux qu'il faut rester en groupe. Ce n'est donc vraiment pas le moment pour qui que ce soit de prendre ses distances. Je pense que la cohésion, surtout au sein de notre équipe actuelle, est extrêmement importante", a ainsi répondu Jarred Vanderbilt face aux médias.

Pour les Lakers, il faut espérer que ce discours soit sincère. En effet, en l'absence de Luka Doncic et d'Austin Reaves, la solidité collective des Angelenos risque de subir un gros test dès le premier tour des Playoffs.

Vive tension entre JJ Redick et Jarred Vanderbilt en plein match