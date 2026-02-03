Jarrett Allen lui aussi mis sur le marché par les Cavaliers ?

Les Cleveland Cavaliers auraient exploré un trade de Jarrett Allen lors des derniers jours. Le pivot sort d’un match à 40 points et 17 rebonds.

Les rumeurs battent leur plein à l’approche de la deadline des trades NBA prévue jeudi. Les Cleveland Cavaliers, déjà cités comme une potentielle destination pour James Harden, seraient aussi actifs sur le marché pour essayer de refourguer le contrat de leur pivot Jarrett Allen. Ce dernier percevra encore 90 millions de dollars sur les trois prochaines saisons et la franchise de l’Ohio pourrait chercher à faire des économies. Elle est actuellement la seule de la ligue au-dessus du deuxième apron.

Fréquemment nommé dans le flot des rumeurs, le pivot 27 ans sort d’une performance majuscule à 40 points et 17 rebonds. Son équipe se porte elle aussi plutôt bien puisque les Cavs, après une première moitié de saison décevante, ont gagné 8 de leurs 10 dernies matches et sont désormais à nouveau en course pour finir dans le top-4 de la Conférence Est.

Les dirigeants vont peut-être tout simplement laisser à ce groupe une nouvelle chance d’être jaugé en playoffs, si possible cette fois-ci au complet. Les Cavaliers ont été éliminés au second tour des playoffs après avoir terminé premier à l’Est l’an dernier mais ils ont notamment été diminués par plusieurs blessures.

Jarrett Allen tourne à 14 points et 8 rebonds de moyenne cette saison.

James Harden bientôt tradé, les Cavaliers sur le coup !