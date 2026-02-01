Jason Kidd, son coup de gueule remarqué contre les arbitres

La nuit dernière, le derby texan a basculé en faveur des Houston Rockets contre les Dallas Mavericks (111-107). Malgré une copie XXL, Cooper Flagg (34 points) n'a pas réussi à faire gagner son équipe. Et le coach des Mavs Jason Kidd a blâmé les arbitres !

Sur une pénétration à 25 secondes de la fin pour égaliser, le rookie a raté son lay-up. Mais pour l'entraîneur de Dallas, il y avait surtout faute sur le jeune talent. Et en conférence de presse, l'ex-meneur a vidé son sac en ciblant les arbitres.

"J'ai vu une faute. Sean (Wright), Simone (Jelks) et Jason (Goldenberg) ont été horribles ce soir. Les arbitres ont été inacceptables. C'est une faute et il aurait dû se retrouver sur la ligne. Après, est-ce qu'il aurait mis les deux ? Cela dépend du joueur. Mais les arbitres ne font pas leur boulot. Ils ont été terribles.

Il va continuer de jouer de la même manière jusqu'à ce qu'ils sifflent. Beaucoup de fautes ne sont pas sifflées sur ce jeune homme. Peut-être qu'ils ne connaissent pas encore son jeu, mais il est comme ça. Il va continuer à foncer. Il ne va pas se décourager", a assuré Jason Kidd.

Après une telle sortie, Kidd peut s'attendre à une belle amende. Mais il a ressenti le besoin de s'exprimer publiquement pour faire passer ce message. Un discours qui pourrait avoir un impact à l'avenir sur la vision des arbitres par rapport à Cooper Flagg.

Cooper Flagg apprécie le soutien

Et quid de l'impression du prodige de 19 ans ? Sans être aussi véhément que son entraîneur, l'ancien de Duke a été clair : il a senti un contact sur cette action. Pour autant, il a refusé de se cacher derrière cette excuse après la défaite.

"J'ai clairement senti un contact, mais au final, ce sont les arbitres qui prennent les décisions. Donc c'est comme ça. C'est difficile, mais il faut continuer à jouer. Ça fait partie du jeu. Ce n'est pas la première fois qu'une faute n'est pas sifflée sur moi, et ce ne sera probablement pas la dernière. Peu importe, il faut continuer à jouer.

J'ai l'impression que JK me fait beaucoup confiance, et c'est réciproque. En construisant cette relation, j'ai le sentiment que notre lien continue de se renforcer. Et je vois qu'il est là pour moi", a apprécié Cooper Flagg.

Sur ce match, Flagg s'est présenté à 10 reprises sur la ligne (7/10). Cette saison, il tourne à 4,5 tentatives de moyenne. Malgré un style de jeu plutôt agressif, il n'a pas encore "l'étiquette" d'une star auprès des arbitres pour obtenir certaines fautes.

Mais au fil des mois, avec l'évolution de son statut, la perception des arbitres risque bel et bien de changer.

