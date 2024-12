Jaylen Brown dégoûté de l’attitude des arbitres…

Les Boston Celtics ont perdu le fil... Renversée dans le 4ème quart-temps, la franchise du Massachussetts a été battue par les Chicago Bulls (108-117). Mais plus que cette défaite, Jaylen Brown n'arrivait pas à digérer le comportement des arbitres !

A 96-99, le coach des Celtics Joe Mazzulla, pour une contestation trop véhémente après une faute non-sifflée, a été sanctionné d'une faute technique. Face à cette décision, Brown a tenté de dialoguer avec les officiels. Et il a aussi écopé d'une faute technique.

Devant la presse, le cadre de Boston a déploré l'attitude des arbitres.

"J'ai dit à l'arbitre (Justin Van Duyne) : 'tu as donné une technique pour aucune raison'. Et il m'a répondu : 'si tu me dis encore une fois ça, je vais en donner une autre'. Ce n'est pas possible de menacer les gens avec des fautes techniques, cela ne doit pas faire partie du jeu.

Si tu veux donner des amendes aux joueurs pour des gestes et tout, ok. Mais ça, c'est de la merde", a fustigé Jaylen Brown.

Du côté des arbitres, ils ont eu une version différente de cet échange : Jaylen Brown aurait remis en question leur intégrité. En tout cas, les Celtics ne garderont pas un bon souvenir de Van Duyne...

