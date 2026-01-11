L'arrière des Boston Celtics Jaylen Brown n'a pas digéré la gestion des arbitres face aux San Antonio Spurs (95-100).

Les Boston Celtics ont perdu face aux San Antonio Spurs (95-100) la nuit dernière. Une défaite difficile à digérer pour Jaylen Brown. L'arrière des Boston Celtics n'a pas caché sa frustration par rapport à l'arbitrage de cette affiche.

Sur ce match, la franchise du Massachusetts a seulement eu 4 lancers francs à tirer, contre 20 pour la formation texane ! Face à la presse, Brown a pointé du doigt la différence dans le traitement des deux équipes de la part des arbitres.

Et quitte à prendre une amende, le joueur de 29 ans a décidé de vider son sac.

"Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils s'en sont très bien tirés, et je suis fatigué de cette inconstance. Franchement, je vais accepter l'amende. Mais je trouve que c'était n'importe quoi. Je pense que les Spurs forment une bonne équipe défensive, mais ils ne sont pas si bons.

J'espère que quelqu'un pourra montrer les images, parce que c'est toujours la même chose quand on joue contre une bonne équipe. C'est comme s'ils refusaient de siffler, puis sifflaient des fautes au moindre contact de l'autre côté.

C'est extrêmement frustrant. On joue dur, on dépasse les attentes. On se bat dur en défense. Et puis ils récompensent l'autre équipe avec des fautes au moindre contact. Ensuite, on attaque et eux ils bénéficient d'une grande clémence... J'espère que quelqu'un va regarder les images.

Chaque fois que nous jouons contre une bonne équipe, l'incohérence est dingue. Je vais prendre cette putain d'amende. Curtis (Blair), tous ces mecs étaient terribles sur ce match. Je m'en fiche. Ils peuvent me mettre l'amende qu'ils veulent. Mais c'est dingue. Chaque fois que nous jouons contre une bonne équipe, c'est la même merde", a fustigé Jaylen Brown.

Avec un jeu toujours axé sur le tir à longue distance, Boston a parfois la tendance à oublier d'attaquer le cercle. Mais est-ce suffisant pour expliquer un tel écart entre les lancers francs des deux équipes ? A plusieurs reprises, certaines décisions ont effectivement été litigieuses...

Jaylen Brown, une folle série pour se rapprocher de Larry Bird