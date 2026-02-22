Jayson Tatum, ça avance pour son retour ?

Si Jayson Tatum reste flou sur un éventuel retour, l'ailier des Boston Celtics continue de faire des progrès...

Jayson Tatum va-t-il retrouver les terrains dès cette saison 2025-2026 ? Victime d'une déchirure du tendon d’Achille pendant les Playoffs 2025, l'ailier des Boston Celtics n'a jamais écarté l'idée d'un éventuel retour sur cet exercice.

Jusqu'à maintenant, un flou persistant a entouré la situation. Que ce soit dans le discours de la franchise du Massachusetts ou dans celui du joueur de 27 ans. Cependant, samedi, une photo partagée par les Celtics a beaucoup fait parler : Tatum participant à un 5 contre 5 à l'entraînement.

Le signe d'un retour imminent ? Devant la presse, la star de Boston a calmé le jeu.

"Je n'ai pas de date, je vis au jour le jour. Je me sens mieux qu'hier, et c'est le plus important. Il y a eu un petit 5 contre 5. C'est difficile de donner des détails sur tout ce que je fais chaque jour. Mais je reprends mes marques et je fais un travail limité avec certains de nos gars.

Tout cela fait partie de la rééducation. C'est simplement une étape supplémentaire", a temporisé Jayson Tatum.

Pour autant, il s'agit tout de même d'un très bon signe. Et même si les Celtics tentent aussi de calmer les attentes, les spéculations agitent le monde de la NBA. Pour certains, Tatum pourrait faire son retour contre les Philadelphia Sixers le 1er mars.

Cette affiche, au TD Garden, a récemment été choisie par NBC pour le "Sunday Night Basketball". Et un retour de Jayson Tatum pourrait tout changer dans la saison de l'actuel 2ème de la Conférence Est.

La date du retour de Jayson Tatum devinée par Bill Simmons ?