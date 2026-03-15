Jayson Tatum sent déjà une différence

Après seulement 4 matches, l'ailier des Boston Celtics Jayson Tatum se sent déjà en progrès sur le plan physique.

Le retour de Jayson Tatum est prometteur. Victime d'une déchirure du tendon d'Achille pendant les Playoffs 2025, l'ailier des Boston Celtics a retrouvé les parquets depuis un peu plus d'une semaine. Et ses progrès se révèlent déjà intéressants.

Face aux Washington Wizards (111-100), il a disputé son 4ème match en signant une bonne copie malgré sa maladresse à longue distance. Au total, le joueur de 28 ans a compilé 20 points (8/19 aux tirs), 14 rebonds et 7 passes décisives en 32 minutes.

Surtout, au niveau de ses sensations, Tatum sent une première différence.

"À chaque match, sur des moments de plus en plus nombreux, je me sens encore plus en confiance et explosif. Que ce soit sur une pénétration ou même en réagissant rapidement, il y a de plus en plus de moments à chaque match où je réalise des actions qui ne sont peut-être pas assez spectaculaires pour retenir l'attention des gens, mais moi, je les remarque", a souligné Jayson Tatum face à la presse.

Sans surprise, Jayson Tatum va avoir besoin de temps pour retrouver l'intégralité de ses moyens physiques. Avant les Playoffs, il lui reste encore un mois complet pour monter en puissance.

Jayson Tatum de retour : Boston redevient-il un candidat au titre ?