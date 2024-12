Jayson Tatum, l’envie de répondre présent sur une « soirée spéciale »

Même si les Milwaukee Bucks ont connu un début de saison compliqué, ils restent considérés comme l'une des meilleures équipes à l'Est. Et dans cette Conférence, ils ont toujours eu le statut de principal concurrent aux Boston Celtics. Et Jayson Tatum se montre bel et bien conscient de cette réalité.

La nuit dernière, l'ailier des Celtics avait la volonté d'être à la hauteur de cette affiche. Et lors de la victoire de sa formation (111-105), il a été excellent : 34 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. Face aux médias, Tatum a donc savouré une "soirée spéciale".

"Ce n'était pas un match de Playoffs, mais c'était une soirée spéciale. Je suis dans ma 8ème année en NBA, et on reconnaît ces soirées quand on joue contre une équipe vraiment bonne avec des joueurs uniques. La foule s'implique, les gars se donnent.

Tu peux te nourrir de l'énergie de tes coéquipiers et des fans, je me souviens des matches remportés avec de telles ambiances. C'était simplement une nouvelle soirée spéciale pour moi au TD Garden", a ainsi apprécié Jayson Tatum.

Même si les Cleveland Cavaliers représentent la sensation de ce début de saison, les Celtics restent les immenses favoris à l'Est. Et une future confrontation face aux Bucks pourrait rendre les Playoffs très intéressants...

