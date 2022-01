Dans le dernier épisode du podcast Reverse/BasketSession, Théo estimait que Jerami Grant était un joueur à surveiller particulièrement autour de la deadline. Le profil two-way de l'ailier des Detroit Pistons, actuellement blessé, est, il est vrai, assez intéressant pour des équipes plus ambitieuses que celle de Motown. Selon Shams Charania de The Athletic, Grant est effectivement l'un des éléments les plus suivis autour de la ligue à l'heure qu'il est.

Quatre équipes sont sur les rangs pour tenter de monter un trade qui convaincrait Detroit de lâcher l'ancien joueur de Philadelphie et de Denver. Parmi elles, les New York Knicks et les Los Angeles Lakers, deux équipes dont les objectifs étaient élevés en début de saison et qui sont en retard sur leur tableau de marche.

Egalement sur les rangs, les Washington Wizards, plutôt pas trop mal embarqués à l'Est même si l'été indien n'est plus d'actualité, et les Portland Trail Blazers, sont en embuscade.

Absent depuis le 11 décembre, Jerami Grant tournait jusque-là à 20 points de moyenne à 41%.

