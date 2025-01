Jimmy Butler et le Heat, une situation prête à pourrir ?

Un trade de l'arrière du Miami Heat Jimmy Butler ne semble pas assuré et la situation pourrait traîner plusieurs mois...

Il s'agit du feuilleton du moment en NBA : Jimmy Butler va-t-il quitter le Miami Heat ? Les intensions des deux camps sont claires, elles veulent se séparer. Mais un deal sera-t-il possible avant la deadline des trades le 6 février prochain ?

Un échange ne semble absolument pas garanti... Pourquoi ? Car sur le marché, les prétendants ne sont pas si nombreux. Il faut dire que l'arrière de 35 ans se charge de décourager certains de ses courtisans, en expliquant qu'il ne sera pas d'accord pour prolonger son contrat, qui expire potentiellement au terme de la saison.

Dans le même temps, le Heat attend une proposition intéressante pour valider un deal. Et ne compte pas agir dans l'urgence car les Floridiens pensent encore avoir la maîtrise de la situation grâce à la "player option" de Butler à 52 millions de dollars pour 2025-2026.

Ainsi, selon le journaliste Bobby Marks, la situation a de grandes chances de ne pas évoluer dans l'immédiat. Au 6 février, l'ex-joueur des Chicago Bulls semble bien parti pour se trouver à Miami. Et donc de retrouver l'effectif floridien - une tendance qui se dessine depuis plusieurs jours -.

Ensuite, Butler risque d'activer son option en cherchant un trade dans une équipe où il aura la certitude d'obtenir une prolongation à 113 millions de dollars sur 2 ans. Au hasard, les Phoenix Suns. En été, la formation de l'Arizona aura plus de temps pour tenter de trouver la bonne formule sur ce dossier. Pour tenter de refourguer Bradley Beal et sa "no-trade clause".

Ce scénario serait donc le plus probable. Mais quid des ambitions sportives de Miami ? Car on l'a bien vu, la collaboration entre les deux camps, avec la récente suspension de Jimmy Butler, semble très difficile. La situation pourrait donc pourrir. Et avoir des conséquences sur la suite de l'exercice du Heat...

