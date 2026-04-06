Le coach des Lakers se défend après avoir fait jouer Luka Doncic et Austin Reaves malgré leurs blessures.

La gestion des blessures de Luka Doncic et Austin Reaves fait débat après la lourde défaite des Los Angeles Lakers face au Thunder. JJ Redick a pris la parole pour défendre ses choix.

« Ils étaient autorisés à jouer. »

Alors que Luka Doncic (ischio-jambiers) et Austin Reaves (obliques) ont apparu blessé plus spot dans le match contre Oklahoma City, leur présence en seconde période a suscité des interrogations.

JJ Redick s’est appuyé sur un point clé pour justifier sa décision de les mettre sur le terrain au retour des vestiaires.

« En tant que coach, on se base sur les informations qu’on a. Luka était autorisé médicalement. Quand Austin est revenu, j’ai demandé directement, et on m’a dit qu’il était autorisé aussi. »

Aucune alerte avant le match

Le coach des Lakers a également expliqué qu’aucun signal n’indiquait un risque particulier avant la rencontre.

« On utilise toutes les données de suivi, les accélérations, les sauts, la charge de travail. Il n’y avait rien avant ce match qui suggérait un problème à ce niveau-là. »

Un argument central pour défendre un choix aujourd’hui critiqué, alors que les deux joueurs sont désormais indisponibles.

Une fin de saison compromise

Les deux stars devraient manquer la fin de la saison régulière, et leur présence pour les playoffs reste incertaine.

Dans ce contexte, JJ Redick assume sa décision tout en regardant déjà vers la suite.

« Les deux vont essayer de revenir, donc c’est à nous de prolonger la saison pour qu’ils puissent revenir. »

Troisièmes à l’Ouest, les Lakers iront-ils assez loin pour que l’on puisse revoir les deux stars cette saison ? En leur absence, ça s’annonce compliqué.

La saison des Lakers est-elle déjà foutue ?