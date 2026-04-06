La saison des Lakers est-elle déjà foutue ?

Il y a des défaites qui piquent, et puis il y a celles qui ressemblent à un avertissement. Celle encaissée par les Lakers face à Dallas hier soir appartient clairement à la deuxième catégorie. Sur le papier, le 134-128 contre les Mavericks peut presque passer pour un match accroché. Dans le contenu, c’est beaucoup moins rassurant. Los Angeles n’a mené que 13 secondes sur l’ensemble de la rencontre, a longtemps couru après le score, et a surtout donné l’impression d’être tombé sur une réalité bien plus inquiétante que la simple explosion de Cooper Flagg.

Le rookie de Dallas a encore marché sur la rencontre avec 45 points, 8 rebonds et 9 passes, deux jours après en avoir collé 51. Oui, sa performance mérite les louanges, et oui, elle renforce encore un peu plus sa candidature au trophée de rookie de l’année. Mais du point de vue des Lakers, le vrai sujet est ailleurs. Le meilleur joueur du match n’était ni LeBron James, pourtant auteur de 30 points et 15 passes, ni un leader supposé des Angelinos. C’était Flagg. Et ce simple constat raconte déjà quelque chose du moment traversé par cette équipe.

Parce que derrière cette défaite, c’est surtout l’infirmerie qui commence à faire trembler tout Los Angeles. Austin Reaves est annoncé absent entre quatre et six semaines à cause d’une blessure aux obliques. Autrement dit, son premier tour paraît déjà extrêmement compromis. Pour Luka Doncic, le flou est encore plus pesant. Aucune vraie timeline n’a été donnée, mais le fait qu’il se tourne vers un spécialiste en Europe pour traiter son problème aux ischios nous indique que la situation n’a rien de rassurant. Et même dans le scénario optimiste, celui d’un retour pour le début des playoffs, difficile d’imaginer un Luka à 100%.

Et le château de carte s'écroule...

C’est là que le tableau devient franchement sombre. Ces dernières semaines, on pouvait encore être enthousiaste pour les Lakers en considérant qu’ils avaient trouvé une formule crédible. Mais cette formule reposait sur une évidence : il fallait un Luka en pleine possession de ses moyens, un LeBron encore capable de porter de longues séquences, et un Austin Reaves pour faire tenir l’ensemble. Sans ça, l’édifice perd immédiatement de sa cohérence. Avec seulement LeBron pour tenir la baraque, la marche semble déjà trop haute. Même avec un Luka diminué, rien ne garantit que le premier tour serait franchissable.

Le plus cruel, c’est le timing. Tout cela arrive au pire moment. La dynamique s’est inversée, le classement menace de glisser, et la troisième place n’a plus rien d’une certitude. Denver possède désormais le même bilan que Los Angeles, et même si les Lakers gardent le tie-breaker, la tendance n’est clairement pas en leur faveur. Descendre jusqu’à la cinquième place n’aurait rien de farfelu aujourd’hui. Et là encore, la question devient presque philosophique : à quoi bon forcer le retour de Luka si c’est pour l’exposer, le voir jouer diminué, voire aggraver la blessure, alors que l’horizon principal se situe peut-être déjà la saison prochaine ?

Luka Doncic, le coup dur tombe pour les Lakers !

C’est sans doute le cœur du débat. Le futur des Lakers ne se joue peut-être pas sur ce mois d’avril. Il se joue sur ce qui vient après. La prochaine saison sera celle où il faudra vraiment juger le projet, celle où l’organisation devra entrer pleinement dans la fenêtre compétitive liée au prime de Luka. Prendre le moindre risque médical aujourd’hui pour sauver une fin de campagne bancale ressemblerait à une fuite en avant.

Bien sûr, pour l’image, sortir au premier tour deux années de suite ferait mauvais effet. Bien sûr aussi, un exploit de LeBron sans Luka ni Reaves nourrirait encore un peu plus sa légende. Mais bâtir une stratégie sérieuse sur cette possibilité relèverait presque du fantasme.

Alors, la saison des Lakers est-elle foutue ? Disons qu’elle tient désormais à un fil très mince, et probablement pas entre leurs mains. Entre l’incertitude autour de Luka, l’absence lourde d’Austin Reaves, la fatigue naturelle de LeBron et la pression du classement, Los Angeles ressemble moins à un outsider dangereux qu’à une équipe suspendue à des miracles médicaux. Et en NBA, quand une saison commence à dépendre davantage des diagnostics que du basket, c’est rarement bon signe.

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