Luka Doncic va consulter en Europe, crainte aux Lakers

La blessure de Luka Doncic aux ischios pourrait lui faire manquer le début des playoffs s’il ne trouve pas un autre traitement.

On est passé très vite du rêve au cauchemar pour les Los Angeles Lakers. Après avoir fait naître les espoirs d’une campagne de playoffs longue et héroïque, les Californiens sont déjà sûrs de ne pas pouvoir compter sur Austin Reaves au premier tour. Ils ont surtout peur de jouer sans leur maestro Luka Doncic. Le Slovène s’est blessé aux ischios le même soir que Reaves (qui est touché aux obliques), lors d’une rouste tristement mémorable contre le Oklahoma City Thunder.

Les médecins des Lakers ont examiné la superstar, qui dispose aussi de son propre staff. Et on imagine que les conclusions des deux équipes médicales sont toutes pessimistes puisqu’ESPN nous apprend que Doncic va essayer de trouver un spécialiste en Europe dans l’espoir de guérir le plus rapidement possible. Notamment en misant éventuellement sur un autre traitement, plus avancé.

Ça renforce l’hypothèse actuelle qui penche donc plutôt en faveur d’une absence prolongée de Luka Doncic. Un délai d’au moins un mois est estimé pour la rééducation d’une blessure aux ischios. Les playoffs commencent dans deux semaines et les Lakers ne peuvent pas vraiment se permettre de rester ambitieux en étant privés de leurs deux meilleurs scoreurs.

Doncic est même bien plus que ça puisque tout le jeu hollywoodien tourne autour de lui. Il compile plus de 33 points, 7 rebonds et 8 passes de moyenne cette saison.

Austin Reaves, la blessure qui met fin aux rêves des Lakers ?