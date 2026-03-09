JJ Redick se prononce sur les difficultés d’Austin Reaves

JJ Redick a expliqué les difficultés récentes d’Austin Reaves et les ajustements des Lakers pour le remettre davantage au cœur du jeu.

Les Los Angeles Lakers continuent de chercher le bon équilibre offensif autour de leurs stars. Dans cette optique, la période compliquée que traverse Austin Reaves pose question.

Avant la rencontre face aux Pacers, l’entraîneur JJ Redick s’est exprimé sur l’irrégularité des performances de son arrière ces derniers temps.

Un rôle en évolution

Depuis l’arrivée de Luka Doncic aux côtés de LeBron James, les Lakers travaillent à la répartition des responsabilités offensives. Reaves, qui avait démarré la saison à un niveau proche du All-Star Game, s’est retrouvé davantage dans un rôle de soutien.

Redick explique que le staff cherche justement à le remettre davantage au cœur du jeu.

« Austin et moi avons discuté. De la même façon que LeBron cherche certaines opportunités en transition, Austin doit chercher ces situations où il peut attaquer la raquette et créer du jeu. On peut aussi faire un meilleur boulot en appelant des systèmes pour lui. »

Des ajustements en cours

Le coach des Lakers a également évoqué des ajustements dans les rotations pour redonner plus de responsabilités balle en main à Reaves.

« Lors des deux derniers matches, nous lui avons donné un peu moins de minutes avec Luka et un peu plus avec LeBron. Cela lui donne davantage d’opportunités de jouer avec le ballon. »

Malgré ces adaptations, Redick souligne que le changement reste limité dans les chiffres : son « usage percentage » n’a baissé que d’environ 1 % par rapport au début de saison. Ce qui n’est pas si conséquent.

Une question d’équilibre collectif

Face aux Pacers, Reaves a montré quelques signes encourageants avec 19 points, mais son impact global reste irrégulier alors que l’équipe continue de construire son identité autour de ses trois créateurs.

Avec une moyenne de 23,5 points, 4,7 rebonds et 5,4 passes cette saison, l’arrière reste pourtant l’un des éléments clés du projet des Lakers. Pour Redick, l’objectif est désormais clair : retrouver la version la plus influente d’Austin Reaves au sein d’un trio offensif encore en construction.

