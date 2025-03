JJ Redick tacle ses joueurs, Luka Doncic répond

JJ Redick n’a pas du tout apprécié la défaite contre les Brooklyn Nets. Et l’absence de trois titulaires n’était clairement pas une excuse que le coach des Los Angeles Lakers avaient envie d’entendre. Après la rencontre, il a très clairement fait comprendre qu’il attendait bien plus des joueurs présents.

« Je pense que c’est un match où notre équipe a été mauvaise en terme de communication. Je ne pense pas que les absences soient une excuse pour la manière dont on a joué ce soir. »

Après avoir pris un bel avantage en début de match (+15), les Los Angeles Lakers ont laissé filer le match. Un problème d’attitude, selon JJ Redick :

« Je pense que l’état d’esprit global ce soir, c’était de prendre des raccourcis. Tu veux être une bonne équipe ? Tu veux gagner dans la NBA ? Tu dois faire les trucs durs. On n’arrivait même pas à se faire des passes. On n’arrivait pas à mettre en place notre attaque, on faisait des pick-and- rolls littéralement au milieu du terrain. Ouais, ça va forcément se finir par une balle perdue. Je ne sais pas ce qu’on faisait. »

Interrogé sur les critiques de JJ Redick, Luka Doncic a pris la responsabilité de la défaite.

« Quand JJ a dit ça au sujet de notre manque de communication, c’était important. C’est de ma faute et on aurait dû faire mieux dans ce domaine. »

Luka Doncic a eu beau réaliser son deuxième triple-double avec les Lakers (22, 12, 12), il est passé au travers de son match. Il a tiré à 8 sur 26 (3 sur 10 à trois-points) et perdu 5 ballons. Il a notamment eu du mal à gérer les prises à deux envoyées, alors qu’il a maintenant l’habitude de subir ce type de blitz.