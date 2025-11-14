JJ Redick trollé par le coach des Wolves sur son CV de podcasteur

Chris Finch a glissé une punchline sur JJ Redick et son passé médiatique. Une pique qui n’est pas passée inaperçue.

Invité du « Zach Lowe Show », Chris Finch, le coach des Wolves, a profité d’une présentation anodine pour glisser un tacle aussi léger que piquant à son homologue des Lakers JJ Redick... et à son CV version 2024.

Finch, qui a roulé sa bosse pendant plus de vingt ans entre la G League, l’Europe, l’équipe nationale britannique et plusieurs staffs NBA avant d’obtenir un poste de head coach, s’est présenté au public en lançant une punchline très ciblée :

« Je parie que les trois quarts des gens ici vont rentrer chez eux et faire un podcast ce soir. Je veux dire, ça vous qualifiera pour entraîner les Lakers. »

Wolves coach Chris Finch on podcasting: “I mean, it’ll qualify you to coach the Lakers.”pic.twitter.com/xdbvMbMkUU — Underdog NBA (@UnderdogNBA) November 14, 2025

Une vanne qui a déclenché pas mal de réactions dans la salle, tandis que Zach Lowe, un peu gêné, lâchait simplement : « C’est fair. »

Un troll bon enfant, mais qui piquera les fans du premier degré

Difficile de ne pas voir la référence au parcours de JJ Redick, nommé sur le banc des Lakers l’an dernier après une expérience limitée à… l’entraînement de l’équipe U8 de son fils, trois ans de consulting ESPN et surtout un CV chargé… en podcasts. Un choix qui avait fait grincer des dents, notamment en comparaison avec des profils plus traditionnels comme Finch.

L’histoire a voulu que les deux coachs s’affrontent dès les derniers playoffs, avec une victoire des Wolves en cinq matches. Lors d’un des affrontements, Redick avait d’ailleurs utilisé le même cinq pendant toute une mi-temps, un choix qu’il avait mal vécu lorsqu’on l’avait interrogé en conférence de presse.

Un contexte qui rend la pique encore plus savoureuse

Depuis, la saison a pris un tournant spectaculaire après l’arrivée de Luka Doncic chez les Lakers, transformant totalement les ambitions de la franchise et la perception du travail de Redick. Sans LeBron James, actuellement absent, Los Angeles affiche un bilan de 8-4, avec deux victoires contre Minnesota.

La pique de Finch n’était que de l’humour, et rien dans son ton ne laissait penser à une vraie animosité. Mais dans une ligue où tout est prétexte à débattre, certains ne manqueront pas d’y voir un rappel piquant : même si Redick s’en sort bien, sa nomination reste l’une des plus atypiques de ces dernières années.

