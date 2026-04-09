Dans le podcast Hoops Tonight, Derrick White a raconté une anecdote très drôle sur Joe Mazzulla, fidèle à la réputation d’ovni du coach des Celtics.

On savait déjà que Joe Mazzulla était un marginal dans le monde des coaches NBA. Derrick White en a remis une couche lors de son passage dans le podcast Hoops Tonight de Jason Timpf, avec une anecdote aussi drôle que révélatrice sur le coach des Celtics.

Interrogé sur ses histoires préférées au sujet de son entraîneur, l’arrière de Boston a expliqué que Mazzulla avait cette manière bien à lui de tout ramener à l’exigence absolue. White raconte notamment qu’un jour, alors qu’il était malade, son coach lui a dit qu'il le "regardait différemment parce qu'il s'était laisser tomber malade". Oui, même la vulnérabilité face à un virus peut apparemment être perçue comme un petit manque de discipline dans l’univers mental de Joe Mazzulla.

Dit comme ça, ça ressemble presque à une vanne. Sauf que venant de Mazzulla, on sent bien qu’il y a un fond très sérieux derrière l’absurde. White l’a d’ailleurs raconté en rigolant, avant d’ajouter que son coach est “juste un peu différent”, mais que ce côté décalé fait aussi partie de l’identité des Celtics.

Au fond, c’est sûrement pour ça que Joe Mazzulla fascine autant. Le bonhomme a l’air de vivre basket, respirer basket, penser basket, avec un niveau d’intensité qui flirte parfois avec la caricature. Forcément, quand l'un de ses joueurs raconte qu’il se sent presque jugé pour avoir attrapé la crève, ça ne fait que renforcer la légende du personnage.

La décla culte de Joe Mazzulla sur le Coach Of The Year