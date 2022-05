Joel Embiid s’exprime sur ses démarches pour l’équipe de France

Il s'agit d'une bombe qui a beaucoup fait parler ces derniers jours : Joel Embiid a entamé des démarches pour obtenir la nationalité française. L'intérieur des Philadelphia Sixers aurait ensuite l'objectif de pouvoir intégrer l'équipe de France, notamment dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Totalement muet à ce sujet depuis, le Camerounais a été invité à s'exprimer sur cette situation après l'élimination de son équipe en Playoffs contre le Miami Heat (2-4). Et pour l'instant, le pivot refuse de trop se projeter.

Pour cette démarche, je n'ai pas vraiment de réponse. Mais, comme je l'ai dit, je dois, c'est sûr, me faire opérer au niveau du doigt. Cet été, je veux être en bonne santé puis on verra ce qui va arriver après", a répondu Joel Embiid.

"Tu veux que je réponde en français ou en anglais ? Comme je veux ? En français, comme ça ils (les autres journalistes, ndlr) ne vont rien comprendre (rires). J'ai beaucoup d'amis et de la famille en France.

Dans la foulée, le natif de Yaoundé a été invité par un journaliste américain à s'exprimer sur le sujet.

"La réponse en français était justement sur ça (rires). Je me concentre sur le fait de retrouver ma santé. C'est la clé. La saison NBA, c'est le plus important. Ma concentration reste sur le fait de jouer 82 matches et les Playoffs avant de faire quoi que ce soit l'été qui puisse mettre en danger ce que je pourrais faire la saison suivante", a-t-il expliqué.