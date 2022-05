Les Philadelphia Sixers sont donc officiellement en vacances. Malgré les efforts d'un Joel Embiid sérieusement diminué sur le plan physique, la franchise dirigée par Doc Rivers a subi la loi du Miami Heat (2-4) au deuxième tour des Playoffs. Et sur cette série, James Harden n'a clairement pas été à la hauteur des attentes.

Malgré un superbe réveil sur le Game 3, l'arrière a globalement déçu. Lors du Game 6 cette nuit, l'ancien des Houston Rockets a ainsi été limité à 11 points avec une seconde période sans inscrire le moindre panier.

Invité à s'exprimer sur son partenaire, Embiid, sans chercher à le critiquer, a lâché un constat cash.

"Ce dont on a besoin de plus avec James ? Je ne sais pas. Évidemment, depuis que nous l'avons récupéré, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit le James Harden de Houston, mais ce n'est plus ce qu'il est désormais. C'est plus un créateur.

Je pense qu'il aurait pu être, à des moments, plus agressif. Mais comme nous tous. Tyrese, Tobias ou les gars qui sortent du banc. Et je ne parle pas seulement en attaque. Mais en tant que groupe collectif défensivement et offensivement", a estimé Joel Embiid face à la presse.