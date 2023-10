Joel Embiid explique pourquoi il a choisi Team USA

Joel Embiid jouera pour les Etats-Unis aux Jeux Olympiques, au détriment de la France et du Cameroun. Le pivot des Sixers est revenu sur les raisons de son choix.

Joel Embiid portera donc le maillot des Etats-Unis aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Après plusieurs années de réflexion et de rumeurs sur sa préférence pour l'un ou l'autre des camps, avec le Cameroun, son pays natal, en outsider, le pivot des Philadelphie Sixers a opté pour Team USA et sa superpuissance. Sur ses réseaux sociaux, le MVP 2023 a expliqué sa décision.

"Je suis très fier et excité de ce choix, ça n'a pas été facile. J'ai la chance de pouvoir dire que le Cameroun, la France et les Etats-Unis sont ma maison. Après avoir discuté avec ma famille, j'ai su que ce serait Team USA. Je veux jouer avec mes frères de la ligue et pour mes fans qui ont été incroyables depuis le jour où je suis arrivé ici. Mais par-dessus tout, je veux honorer mon fils qui est né aux Etats-Unis. Je veux que mon garçon sache que j'ai joué mes premiers Jeux Olympiques pour lui".

Quant à l'ultimatum imposé par la FFBB et son président Jean-Pierre Siutat, il a clairement accéléré le processus de réflexion. En marge du camp d'entraînement des Sixers, Joel Embiid a ajouté :

"C'est une décision qui a été difficile à prendre. J'ai essayé de prendre mon temps autant que possible, mais la deadline qui a été imposée (le 10 octobre, NDLR) a compliqué la chose".

On attend désormais la réaction du camp tricolore, qui pourra tout de même compter sur deux intérieurs NBA lors des Jeux Olympiques avec Victor Wembanyama et Rudy Gobert.

Joel Embiid a choisi Team USA pour les Jeux Olympiques !