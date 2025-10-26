Joel Embiid, une frustration déjà difficile à gérer…

Limité dans son temps de jeu, l'intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid a déjà du mal à gérer sa frustration.

Les Philadelphia Sixers l'ont emporté sur le fil face aux Charlotte Hornets (125-121) pour enregistrer une seconde victoire cette saison. De son côté, Joel Embiid a inscrit 20 points (à 7/11 aux tirs) en 20 minutes. Une soirée positive pour les 76ers et l'international américain ? Pas totalement...

Dans le jeu, le natif de Yaoundé a eu du mal sur le plan physique. Rouillé, il a été notamment en difficulté dans la lutte pour le rebond (2). Après son premier match catastrophique contre les Boston Celtics (4 points à 1/9 aux tirs), il a tout de même montré des progrès.

Mais sur le plan individuel, Embiid reste frustré par son temps de jeu limité. Avec seulement 20 minutes à passer sur les parquets, le joueur de 31 ans a du mal à trouver son rythme. Et il ne l'a pas caché devant les médias.

"Je ne me suis pas forcément senti mieux. Je suis limité dans mon temps de jeu. Sur mon premier match de la saison, je voulais retrouver mon rythme pour mon retour après une absence de plusieurs mois. C’est plus facile quand tu rentres tes tirs, comme ce soir. J’ai l’air mieux, mais je me sens en réalité dans la même forme.

Lors du premier match, il s'agissait plutôt de s'intégrer progressivement au jeu et de comprendre comment les choses allaient se passer. Ce soir, c'était plutôt : ‘Bon, je n'ai que 20 minutes’. Ce que je n’aime pas par rapport au temps de jeu limité, c'est que tu sais que tu vas avoir seulement 3 ou 4 séquences avant de sortir", a-t-il ainsi soufflé.

Joel Embiid frustré par son utilisation

Pour lui permettre de monter en puissance, le staff des 76ers s'est tout de même adapté. Alors qu'il avait été présent quelques minutes par quart-temps contre Boston, il a cette fois-ci été utilisé sur des périodes plus longues. Avec cependant une conséquence : son absence totale en fin de partie.

"Je préférais ne pas être limité dans mon temps de jeu. Si je dois choisir, je préfère tout de même les longues séquences. Si tu restes longtemps sur le banc, avec des courtes périodes sur le terrain, tu ne trouves jamais le rythme. Tu joues 2 ou 3 minutes, et tu dois déjà sortir. Tu as 2 ou 3 séquences puis il faut quitter le terrain, ce n’est rien. Autant rester chez moi et être avec ma famille.

Sur de longues séquences, tu peux laisser le jeu venir à toi. Mais encore une fois, avec cette gestion, ton match peut être fini à la mi-temps. Je ne peux pas être sur le banc pendant trop longtemps. Être en forme, c’est une chose, être en forme pour jouer, c’est autre chose. Tu as besoin de jouer, de jouer beaucoup.

Jouer 6 minutes, s’asseoir 10, jouer 6 et s’asseoir encore 10, tu ne vas nulle part. Je fais confiance au staff, donc tant que ce sera comme ça, je continuerai d’essayer", a assuré Joel Embiid.

Limité à 19 matches la saison dernière par des problèmes physiques, Joel Embiid a besoin de temps pour retrouver ses sensations. Et les 76ers veulent éviter de trop l'utiliser pour ne pas risquer une éventuelle rechute. Mais il va falloir gérer la frustration de l'ancien de Kansas...

"La fin de mon temps de jeu limité ? Je n’en ai aucune idée. Je plaide mon cas tous les jours. S’ils m’écoutent, tant mieux. S’ils ne m’écoutent pas, c’est leur décision", a-t-il terminé.

Un dossier délicat pour Philadelphie.

