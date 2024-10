Joel Embiid ménagé par les 76ers, la NBA lance une enquête

Les Philadelphia Sixers ont irrité la NBA... Avant le début de la saison, le président des 76ers Daryl Morey l'a annoncé haut et fort : la franchise compte ménager Joel Embiid et Paul George lors de la saison régulière. L'objectif ? Pouvoir compter sur eux en Playoffs.

De son côté, l'intérieur de 30 ans a d'ailleurs été plus cash : on ne devrait plus jamais le revoir sur un back-to-back. Problème, la Ligue, dans son deal TV, s'est engagée à lutter contre le load management. En mettant notamment en avant la présence des stars pour les plus grands chocs.

Et pour la première affiche de la saison, les Sixers se sont présentés sans Embiid contre les Milwaukee Bucks (109-124). Et ce match, très attendu, a rapidement tourné à l'avantage des Bucks... Cette semaine, le natif de Yaoundé va encore louper les rencontres face aux Toronto Raptors et aux Indiana Pacers.

Officiellement, il récupère par rapport à une gêne au genou. Mais la NBA a décidé de lancer une enquête sur la gestion de Philadelphie, selon les informations d'ESPN. Il s'agit d'une procédure logique de la part de la Ligue, notamment par rapport aux diffuseurs.

Par contre, il sera intéressant de voir les décisions de la NBA si Joel Embiid est trop souvent ménagé sur les grosses affiches...

Joel Embiid a fondu et ce n’est pas fini : objectif Playoffs en bonne santé