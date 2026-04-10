Joel Embiid opéré en urgence et désormais dans l’incertitude

Comme chaque saison, Joel Embiid lutte pour rester en bonne santé. Mais il y a eu des moments cette année où il semblait proche de retrouver le niveau de jeu qui était le sien quand il a été élu MVP en 2023. Sauf que depuis ce passage encourageant, l’état de santé du Camerounais s’est dégradé. Il a encore été contraint de déclarer forfait pour le match crucial contre les Houston Rockets la nuit dernière. Sauf que cette absence ne s’expliquait pas par une douleur au genou ou au dos. En effet, ESPN révèle que le pivot All-Star a été opéré en urgence de l’appendicite.

Le joueur se serait réveillé en souffrance au milieu de la nuit, vers 3 heures du matin. C’est alors que les médecins ont pu passer un scanner et prendre la décision de l’opérer. Il est resté longuement sur le billard. Il est désormais indisponible pour une durée indéterminée. Le timing pouvait difficilement être plus handicapant pour les Philadelphia Sixers, actuellement à la lutte pour finir dans le top-6 de la Conférence Est et donc se qualifier directement pour les playoffs.

Avec leur défaite contre les Rockets jeudi, il est désormais très probable que la franchise de Pennsylvanie passe par le play-in. Mais reste à savoir si Joel Embiid, qui tourne à 27 points et 7 rebonds par match cette saison, sera en mesure de jouer ces matches déterminants qui auront lieu la semaine prochaine.

Joel Embiid se plaint aussi de ne pas avoir pu jouer…