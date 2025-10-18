Joel Embiid, un retour 237 jours après !

Pour la première fois depuis quasiment 8 mois, l'intérieur des Philadelphia Sixers Joel Embiid a retrouvé les terrains.

Une forme de libération ! Après une absence de quasiment 8 mois, Joel Embiid a retrouvé les parquets sous les couleurs des Philadelphia Sixers. Lors de la victoire des siens face aux Minnesota Timberwolves (126-110) en pré-saison, l'international américain a d'ailleurs affiché un visage intéressant.

Plutôt à l'aise dans ses déplacements, il a eu un impact positif en 18 minutes : 14 points (à 5/10 aux tirs), 8 passes décisives, 7 rebonds et 3 interceptions. Comme souvent après une telle indisponibilité, le pivot de 31 ans a parfois semblé un peu rouillé (4 ballons perdus).

Mais pour un retour, après 237 jours sans jouer un match, le bilan reste prometteur. Surtout, en plus de sa bonne impression physique, Embiid a aussi affiché un état d'esprit positif. Avec l'envie de profiter de cette opportunité.

"Je ne veux pas vraiment penser au passé. Je suis juste dans un bon état d'esprit, physiquement aussi ça va bien. Et je suis juste heureux de toucher le ballon, de pouvoir jouer au basket et de faire ce que j'aime.

Quand on ne peut pas le faire, c'est difficile, mais c'est ce qui me rend le plus heureux. Ce soir, je n'ai pensé qu'à ça. Je suis sur le terrain, je joue au basket, je fais de bonnes choses, j'aide mon équipe à gagner, et oui, c'est vraiment ce qui m'importait", a-t-il insisté face à la presse.

Joel Embiid, l'impression visuelle est bonne

Bien évidemment, après une telle période sans jouer, les 76ers seront patients pour lui permettre de monter en puissance. Dans l'immédiat, l'important était de voir comment son corps allait répondre.

Même si une confirmation, sur la durée, sera nécessaire, les premiers retours sont positifs. Physiquement, Embiid a eu l'air affûté. Et ses déplacements étaient fluides. Sans aucune gêne apparente.

"C'est plutôt pas mal. J'ai trouvé qu'il a bien bougé, bien joué, bien tiré, bien passé. Je n'ai pas vu grand-chose de négatif sur le terrain", a tranché son coach Nick Nurse.

"Je ne dirais pas que j'ai l'impression d'avoir à nouveau 18 ans. Cela n'arrivera jamais. Mais je vis au jour le jour. Comme je l'ai dit, j'apprends. Certains jours seront bons, d'autres seront un peu plus difficiles. Alors j'en tire des leçons, je m'adapte et je continue à faire ce qu'il faut", a résumé le natif de Yaoundé.

Après une saison 2024-2025 gâchée par les blessures (19 matches disputés), Joel Embiid, à 31 ans, a un objectif clair : retrouver du plaisir en enchaînant les matches - et, avec son talent, l’impact reviendra naturellement.

Preview NBA : Les Philadelphia Sixers doivent-ils déjà penser au futur ?