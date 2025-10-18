Les résultats de la nuit lors de la pré-saison NBA, celle d'Ousmane Dieng

Nets @ Raptors : 114-119

Timberwolves @ 76ers : 110-126

Hornets @ Knicks : 108-113

Grizzlies @ Heat : 141-125

Nuggets @ Thunder : 91-94

Pacers @ Spurs : 104-133

Clippers @ Warriors : 106-103

Kings @ Lakers : 117-116

Ousmane Dieng fait gagner OKC au buzzer !

- Dans un choc de la Conférence Ouest sans Nikola Jokic, l'Oklahoma City Thunder a battu les Denver Nuggets (94-91) grâce à Ousmane Dieng ! Auteur d'une belle copie (17 points à 6/12 en 20 minutes), le Français a fait basculer cette partie avec un buzzer beater pour faire gagner les siens !

Le Tricolore a d'ailleurs terminé meilleur marqueur de cette partie, devant Shai Gilgeous-Alexander (12 points, 5 passes décisives et 4 rebonds en 18 minutes), Cason Wallace (10 points) ou encore Chet Holmgren (9 points, 6 rebonds).

En face, Peyton Watson (15 points) et Julian Strawther (14 points) ont longtemps porté les Nuggets, qui pensaient avoir le match en mains à la pause (+13). Mais OKC a réalisé un gros come-back dans le 4ème quart-temps, avant le panier de la victoire signé Dieng !

OUSMANE DIENG WITH THE @TISSOT BUZZER-BEATER! 🚨⏰ Your Time Defines Your Greatness. pic.twitter.com/6Pvm3AFcRI — NBA (@NBA) October 18, 2025

- L'autre évènement de la nuit ? Le grand retour de Joel Embiid ! Absent depuis quasiment 8 mois, l'intérieur était présent pour le succès des Philadelphia Sixers contre les Minnesota Timberwolves (126-110). Contre l'équipe B des Wolves, il a signé un come-back intéressant : 14 points (5/10 aux tirs), 8 passes décisives et 7 rebonds en 19 minutes.

Même un peu rouillé (4 ballons perdus), l'international américain a affiché un visage prometteur. Plutôt affuté sur le plan physique, il a été à l'aise dans ses déplacements et a déjà eu un vrai impact sur le jeu des 76ers.

Dans ce match largement dominé par Philadelphia, Tyrese Maxey (27 points), VJ Edgecombe (26 points) et Quentin Grimes (22 points) se sont fait plaisir. Propulsé dans le 5 majeur, le Français Joan Beringer (13 points en 28 minutes) s'est bien défendu. Tout comme Leonard Miller (21 points).

A return to remember for Joel Embiid tonight 🔔 14 PTS | 7 REB | 8 AST | 3 STL | 18 MIN pic.twitter.com/AgnSIryKGn — NBA (@NBA) October 18, 2025

Les Spurs et Wembanyama enchaînent, Doncic monte en pression

- Un 5/5 pour les San Antonio Spurs sur cette pré-saison. Les Texans ont facilement dominé les Indiana Pacers (133-104). Sur sa lancée, Victor Wembanyama a encore dominé les débats : 17 points (à 7/9 aux tirs) et 12 rebonds en 24 minutes. Le temps de coller également 4 contres, mais aussi de perdre 4 ballons.

Dans le sillage du Français, les Spurs ont rapidement déroulé. Avec les impacts de Stephon Castle (16 points, 9 passes décisives), Julian Champagnie (15 points) ou encore Luke Kornet (15 points). En face, les titulaires des Pacers, avec un temps de jeu limité, ont simplement limité les dégâts. Notamment Aaron Nesmith (12 points).

Et les remplaçants ont ensuite eu du mal à tenir le rythme.

- A l'approche du début de la saison NBA, Luka Doncic monte doucement en puissance. Pas forcément les Los Angeles Lakers, battus par les Sacramento Kings (116-117). Pourtant, le Slovène, en 32 minutes, a réalisé un premier carton : 31 points (8/16 aux tirs), 9 passes décisives et 5 rebonds.

A ses côtés, les titulaires des Angelenos, toujours sans LeBron James, ont également eu un gros temps de jeu. Rui Hachimura (18 points) et Deandre Ayton (12 points, 9 rebonds) se sont signalés. Pas Austin Reaves, en grande difficulté (8 points à 3/15).

En face, les Kings ont pu compter sur un excellent Dennis Schröder (25 points). Et en sortie de banc, trois hommes ont pesé : Keon Ellis (20 points), Dario Saric (10 points, 6 rebonds), mais aussi le Français Maxime Raynaud (9 points à 3/4 en 16 minutes).

Luka left it all on the floor in his preseason finale... 31 PTS | 9 AST | 6 3PM | 32 MIN pic.twitter.com/wkOPR6X875 — NBA (@NBA) October 18, 2025

Jalen Brunson déjà chaud, l'équipe B des Clippers s'impose

- Tout comme Doncic, Jalen Brunson est prêt pour le début de la saison. Le meneur a porté les New York Knicks face aux Charlotte Hornets (113-108). Avec une belle copie en 34 minutes : 31 points (à 12/25 aux tirs), 7 rebonds et 6 passes décisives (6 ballons perdus aussi).

Dans un match offensif, les Knicks ont longtemps dominé les débats. Avec les apports également de Mikal Bridges (16 points) et Miles McBride (15 points). Présent dans le 5 majeur, Mohamed Diawara (8 points, 7 rebonds en 21 minutes) a laissé une bonne impression. Alors que Guerschon Yabusele a été simplement correct en sortie de banc : 6 points à 2/8 aux tirs, mais 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 1 contre.

Chez les Hornets, les Français se sont également distingués : Moussa Diabaté (11 points, 5 rebonds en 23 minutes) et Tidjane Salaün (9 points, 10 rebonds en 29 minutes) ont apporté. Malgré la défaite, Charlotte a eu le mérite de s'accrocher grâce au duo Collin Sexton (21 points, 10 passes décisives) - Miles Bridges (20 points).

- Avec Bradley Beal (12 points en 15 minutes), mais sans plusieurs cadres, les Los Angeles Clippers ont battu les Golden State Warriors (106-103). Un succès qui porte la marque de Kobe Sanders, auteur de 25 points (à 8/15) en sortie de banc.

En face, les Dubs ont pourtant pu se reposer sur un bon Stephen Curry. Le meneur des Warriors a compilé 20 points, 5 passes décisives et 4 rebonds en 30 minutes. Mais il a été globalement un peu trop seul.

Les remplaçants de Golden State, malgré l'apport de Buddy Hield (11 points), n'ont pas franchement répondu.

Le duel Barnes - Porter Jr, Wells se fait plaisir

- Le duel le plus prolifique de la nuit a opposé Scottie Barnes à Michael Porter Jr. Avec à la clé une victoire pour les Toronto Raptors face aux Brooklyn Nets (119-114). En 33 minutes, MPJ a signé une performance complète : 34 points (12/20 aux tirs), 10 rebonds et 3 passes décisives.

A ses côtés, Ziaire Williams (20 points) s'est montré, mais Cam Thomas (7 points à 1/10) a eu du mal à exister. En face, Barnes a donc répondu à Porter Jr : 31 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Et contrairement à son adversaire, il a été mieux entouré.

RJ Barrett (25 points), Immanuel Quickley (18 points, 10 passes décisives) ou encore Jakob Poeltl (10 points, 10 rebonds) ont joué un rôle dans le succès canadien.

- Enfin, dans un match où les défenses étaient absentes, les Memphis Grizzlies ont dominé le Miami Heat (141-125). Dans ce festival offensif, Jaylen Wells (21 points) a porté les Grizzlies. Même maladroit (4/13), Jaren Jackson Jr (16 points) a eu son impact. Tout comme Javon Small (16 points).

En face, Kel'el Ware (20 points, 14 rebonds) a confirmé sa bonne pré-saison. Alors que le duo Bam Adebayo (23 points) - Norman Powell (23 points) a également brillé sur le plan offensif. Par contre, en défense, le Heat n'a vraiment pas eu l'envie de forcer...

