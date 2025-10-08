Main chaude et bon timing : Johnny Juzang claque 20 points à 6/8 à 3 pts contre les Pacers après ses 16 points à Denver. En jeu, le dernier spot du roster… et un vrai rôle de spécialiste du tir si la défense suit.

En deux matchs de présaison, Johnny Juzang a transformé sa candidature en vrai dossier. Après 16 points contre Denver, l’arrière a enchaîné 20 points en 14 minutes face aux Pacers, avec un 6/8 à trois points lors d’un comeback forcé par la seconde unit. De quoi relancer la question : simple 14e-15e homme… ou place réelle dans la rotation si l’adresse perdure ?

Face à Indiana, Minnesota s’incline 135-134 après prolongation, mais la fin de match a surtout mis en lumière la main chaude de Johnny Juzang : six tirs primés rentrés dans un run 22-2 du quatrième quart-temps, séquence saluée par le compte officiel de la NBA et par le reporter local Jon Krawczynski. La feuille de stats confirme : 20 points, 6/9 aux tirs, 6/8 à 3 pts, +2 en 14 minutes, plus un contre. La veille, CBS Sports relevait déjà son apport off the bench à Denver (16 points, 3/7 à 3 pts, 6 rebonds en 20 minutes).

Johnny Juzang caught fire from downtown tonight for the @Timberwolves 🔥 👌 20 points

👌 6-8 from downtown

👌 6-9 from the floor pic.twitter.com/wbPZFBCoFI — NBA (@NBA) October 8, 2025

Johnny Juzang : "un excellent profil de shooteur"

Minnesota cherche du tir “plug-and-play” derrière Mike Conley et l’arsenal d’Anthony Edwards, et la fin de banc est ouverte. Juzang se bat aujourd'hui pour le 15e et dernier spot dans le roster, un cadre où chaque minute utile en présaison pèse. Et Chris Finch a lui-même détaillé la feuille de route du joueur :

“Il a un excellent profil de shooteur, il devrait être un meilleur défenseur. On pense qu’il a une marge de progression de ce côté-là. […] Le défi pour lui sera : peut-il confirmer ? Mettre dedans en match à un niveau suffisant ? On sait qu’il met dedans à l’entraînement.” Ces sorties du coach ont le mérite d'être claires. Johnny sait ce qu'il doit faire.

Shooteur fou en NCAA... mais non drafté

Côté formation, Juzang vient de UCLA (après une première année à Kentucky) où il s’est fait un nom lors de la March Madness 2021 : 22,8 points de moyenne sur le tournoi et un rôle majeur dans la folle épopée des Bruins jusqu’au Final Four (match référence à 29 pts contre Gonzaga). Sur sa dernière saison complète à UCLA, il tournait à 15,6 pts, 4,7 rbds et 1,8 pd et a été All-Pac-12 First Team.

Malheureusement pour lui, malgré un tournoi réussi, Johnny Juzang n’a pas suffisamment convaincu les recruteurs NBA. Il n'est pas drafté, mais signe malgré tout un two-way à Utah. Pendant deux ans il fait des aller retours en G League puis réussi a progressivement gratter du temps de jeu avec le Jazz, jusqu’à réaliser plusieurs cartons la saison dernière avec des pics à 22 puis 27 points, et une adresse longue distance en nette hausse.

Lors de la saison 2024-25 avec Utah il tourne en moyenne à 8,9 pts, 2,9 rbds et 1,1 pd en 64 matchs avant d’être coupé au début de l'été, puis récupéré par Minnesota sur un contrat d’un an/non garanti pour le camp. Il se bat donc aujourd’hui pour un spot au bout du banc… et ses sorties en présaison servent exactement cet objectif.

Johnny Juzang : 15e homme et peut-être plus

Peut-il être plus qu’un 14e/15e ? S’il maintient une menace réelle en catch-and-shoot et quelques lectures simples, la voie la plus crédible est celle d’un spécialiste espacé sur 8-12 minutes. Son historique récent (38 % à 3 pts sur ses dernières saisons NBA, très haut volume de tentatives longues distance) plaide pour un rôle ciblé, à condition que les critères défensifs minimum fixés par Finch soient respectés.

Reste à confirmer contre des rotations plus proches du niveau saison régulière. Pour l’instant, le combo production + contexte joue en sa faveur. Deux matchs utiles, une vitrine médiatique positive et un besoin identifié dans l’effectif. À ce rythme, Juzang coche la case qui décide souvent d’un contrat garanti de fin de banc. Prochain test dès le déplacement à New York.

