Jokic sanctionné par la NBA après son coup de sang dans le Game 4

Après une altercation tendue face aux Timberwolves, Nikola Jokic a été sanctionné par la NBA.

La tension était montée d’un cran entre les Denver Nuggets et les Minnesota Timberwolves lors du Game 4, et la NBA a tranché. Nikola Jokic écope d’une amende de 50 000 dollars, tandis que Julius Randle devra payer 35 000 dollars pour leur rôle dans l’échauffourée de fin de match. Aucun joueur ne sera suspendu.

L’incident avait éclaté dans les dernières secondes de la victoire de Minnesota (112-96), alors que Jaden McDaniels inscrit un lay-up sans opposition à 1,3 seconde du buzzer alors que le match était déjà plié. Un geste qui n'est pas passé auprès de Jokic, resté au milieu de terrain en pensant que le match était terminé.

Le pivot serbe a immédiatement confronté McDaniels devant le banc des Wolves, déclenchant une poussée de tension qui s'est transformée en attroupement général. Randle, lui, est entré dans la mêlée et a accentué l’escalade avec plusieurs contacts physiques, ce qui lui vaut également une expulsion sur le moment.

Après la rencontre, Jokic n’a pas caché son agacement face à ce panier tardif, estimant que certaines règles non écrites avaient été franchies.

« Je ne regrette pas parce qu’il a marqué alors que tout le monde avait arrêté de jouer. »

En face, McDaniels n’a pas vraiment cherché à alimenter la polémique.

« Honnêtement, je ne sais pas ce qu’il a dit. J’ai juste vu quelqu’un de très, très grand. »

Malgré la confusion générale, la NBA a choisi de ne pas aller plus loin que des sanctions financières, y compris pour les joueurs ayant quitté le banc. Une décision qui permet aux deux équipes de conserver leurs rotations intactes pour la suite de la série.

Minnesota mène désormais 3-1 avant un Game 5 à Denver, dans un contexte toujours plus tendu, même si les Timberwolves devront composer avec les blessures de Anthony Edwards et Donte DiVincenzo.

Nikola Jokic assume son accrochage avec Jaden McDaniels