Nikola Jokic assume son accrochage avec Jaden McDaniels

En fin de partie, l'intérieur des Denver Nuggets Nikola Jokic a eu une altercation avec le joueur des Minnesota Timberwolves Jaden McDaniels.

La tension a encore grimpé d'un cran entre les Denver Nuggets et les Minnesota Timberwolves. Déjà très accrochée, cette série a été marquée par une altercation entre Nikola Jokic et Jaden McDaniels à la fin du Game 4.

Alors que le match était d'ores et déjà plié, McDaniels, sur la dernière possession, a filé au panier pour marquer. Agacé, Jokic n'a pas hésité à le confronter. Et une échauffourée a ensuite éclaté entre les deux équipes.

Finalement, cette scène a abouti avec les expulsions du Serbe et de Julius Randle. Et de son côté, la star des Nuggets ne regrette pas son comportement.

"Je ne regrette pas. Pourquoi ? Car il a marqué alors que tout le monde avait arrêté de jouer", a sobrement commenté Jokic.

"Je n'ai pas aimé ce que McDaniels a fait. Le match était fini. En 2026, une telle chose n'arrive plus. Cela se passait dans les années 80', les équipes continuaient de marquer. Mais c'est comme ça", a soufflé le coach de Denver David Adelman.

Pour sa part, McDaniels a pleinement assumé son attitude.

"L'horloge tournait encore, donc je dois marquer. Je ne sais pas ce qu'il (Jokic) m'a dit. J'ai juste vu un gars immense me courir dessus. Je ne sais pas (s'il est entré dans la tête des Nuggets, ndlr). Je maintiens mes propos et je me contente de jouer", a lancé le joueur des Wolves.

Avec les sérieuses blessures d'Anthony Edwards et de Donte DiVincenzo, Minnesota, malgré un bel avantage (3-1), va devoir sortir le grand jeu pour confirmer cet exploit. Et cette tension entre les deux formations risque d'avoir un impact...

Tensions were high at the end of Game 4 between the Nuggets and Timberwolves 😳 Both Nikola Jokic and Julius Randle were ejected for unsportsmanlike conduct. pic.twitter.com/U7Pg8ULO1J — ESPN (@espn) April 26, 2026

Nikola Jokic a réalisé une saison jamais vue auparavant en NBA