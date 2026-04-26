Les Minnesota Timberwolves ont gagné face aux Denver Nuggets, mais ont perdu Anthony Edwards et Donte DiVincenzo.

Les Minnesota Timberwolves sont à seulement une victoire de sortir les Denver Nuggets (3-1) au premier tour des Playoffs. Mais ils vont devoir valider cet exploit sans Donte DiVincenzo et certainement sans Anthony Edwards !

Concernant DiVincenzo, sa saison est d'ores et déjà terminée... Après seulement 79 secondes dans ce Game 4, l'ex-joueur des New York Knicks a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Malgré les progrès exceptionnels dans la gestion de cette blessure, DiVincenzo va connaître une très longue indisponibilité.

Puis dans le deuxième quart temps, Edwards a lui souffert d'une hyperextension du genou gauche. Diminuée à l'autre genou depuis plusieurs semaines, la star des Wolves est mal retombée après une tentative de contre sur Cam Johnson.

Même si Edwards doit encore passer des examens médicaux pour définir la gravité de cette blessure, il ne devrait pas retrouver les parquets sur cette série. Maintenant, une question va se poser : les hommes de Chris Finch peuvent-ils finir le boulot, sur cette série, sans eux ?

Jusqu'à maintenant, les matches face aux Nuggets ont été très accrochés. Et les Wolves vont avoir besoin d'un collectif XXL puis des individualités très fortes, comme le carton d'Ayo Dosunmu, pour arracher une dernière victoire.

Sans Donte DiVincenzo et potentiellement sans Anthony Edwards, les Playoffs de Minnesota viennent tout de même de vivre un tournant.

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