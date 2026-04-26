Les résultats de la nuit en NBA, avec la blessure d'Anthony Edwards

Pistons @ Magic (1-2) : 105-113

Thunder @ Suns (3-0) : 121-109

Knicks @ Hawks (2-2) : 114-98

Nuggets @ Wolves (1-3) : 96-112

Anthony Edwards blessé, Ayo Dosunmu héroïque !

- Les Minnesota Timberwolves ont gagné le Game 4, mais à quel prix ? A domicile, Ayo Dosunmu et ses coéquipiers ont été immenses pour dominer les Denver Nuggets (112-96) afin de faire le break dans cette série.

Cependant, sur ce match, les Wolves ont perdu Donte DiVincenzo et Anthony Edwards sur des blessures ! Dès les premières secondes de jeu, DiVincenzo, touché au tendon d'Achille, a dû quitter ses partenaires. Puis dans le deuxième quart-temps, Edwards, sur une tentative de contre, est mal retombé sur son genou.

Même diminué, Minnesota a sorti le grand jeu après la pause. Agressifs, Julius Randle (15 points) et surtout Dosunmu (43 points) ont sonné la charge. En face, le duo Jamal Murray (30 points) - Nikola Jokic (24 points, 15 rebonds, 9 passes décisives) a bien tenté de montrer la voie.

Mais les deux hommes ont été maladroits (18/47 au total) et esseulés. Le collectif des Nuggets a totalement perdu le fil, notamment sur le plan défensif. La fin de la partie était d'ailleurs marquée par un accrochage entre Jokic et Jaden McDaniels en raison d'un panier tardif du second alors que les débats étaient pliés... A noter le match sérieux de Rudy Gobert : 4 points (2/8 aux tirs), mais 15 rebonds, 2 contres et 2 interceptions.

Anthony Edwards was helped to the locker room after an apparent knee injury. pic.twitter.com/rMAHGMK1ie — ESPN (@espn) April 26, 2026

- De son côté, l'Oklahoma City Thunder se dirige tranquillement vers un second tour face aux Los Angeles Lakers. La nuit dernière, le champion NBA en titre l'a emporté sur le parquet des Phoenix Suns (121-109) lors du Game 3.

Dans une rencontre très offensive, OKC a toujours maintenu un tempo élevé après une entame mitigée. Dans le sillage d'un Shai Gilgeous-Alexander (42 points et 8 passes décisives) en grande forme (15/18 aux tirs), le Thunder a contrôlé les débats et a réussi à créer un écart constant.

En l'absence de Jalen Williams, Ajay Mitchell (15 points) a pris ses responsabilités malgré sa maladresse (5/20). En face, Dillon Brooks (33 points, 7 rebonds) a été présent dans le combat. Tout comme Jalen Green (26 points). Mais avec un Devin Booker (16 points) diminué au niveau de sa cheville, les Suns ont concédé une nouvelle défaite.

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- A l'Est, l'Orlando Magic a confirmé face aux Detroit Pistons (113-105) à l'occasion du Game 3. Mais les Floridiens ont été proches de vivre un scénario catastrophe... Grâce à Paolo Banchero (25 points, 12 rebonds, 9 passes décisives), Desmond Bane (25 points) et Franz Wagner (17 points), le Magic a longtemps contrôlé les débats.

Sur un tempo intense, ils ont fait très mal aux Pistons. Dépassé, Detroit a d'ailleurs semblé se perdre en étant trop agressif, avec des fautes flagrantes pour Isaiah Stewart et Ausar Thompson. Avec 17 points d'avance dans le dernier quart-temps, Orlando se dirigeait vers un succès facile... avant de trembler !

Grâce à Cade Cunningham (27 points et 9 passes décisives), Tobias Harris (23 points) et Thompson (17 points), les Pistons ont recollé. Et ils ont même repris l'avantage ! Cependant, Cunningham, encore très brouillon (9 ballons perdus, 8/23 aux tirs), a gâché des situations. Puis le Magic a surtout passé un 9-0 décisif pour l'emporter !

- Enfin, les New York Knicks ont repris l'avantage du terrain en s'imposant chez les Atlanta Hawks (114-98). Comme depuis le début de la série, Karl-Anthony Towns (20 points, 10 rebonds, 10 passes décisives) a été exemplaire pour mener son équipe.

Surtout, pour entourer KAT et Jalen Brunson (19 points), le collectif new-yorkais s'est enfin réveillé. OG Anunoby a été bon (22 points, 10 rebonds). Alors que Josh Hart (10 points, 9 rebonds), Mikal Bridges (8 points) ou encore Miles McBride (11 points) ont retrouvé de l'impact.

Bousculés par l'agressivité défensive des Knicks, les Hawks n'ont jamais été en mesure de trouver des solutions. Jalen Johnson (14 points à 4/12) a été bien maîtrisé. Et le duo CJ McCollum (17 points) - Nickeil Alexander-Walker (15 points) n'a pas été suffisant.

En sortie de banc, Zaccharie Risacher (3 points) a seulement joué 4 minutes dans le garbage time. Tout reste à faire dans cette série (2-2).

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