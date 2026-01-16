Jonathan Kuminga a-t-il fait semblant d’être blessé ?

La relation pour le moins compliquée, voire toxique, entre les Golden State Warriors et Jonathan Kuminga devrait prendre fin dans les prochaines semaines. C’est du moins ce qu’espère le jeune homme, qui aurait demandé son transfert dès le moment où il s’est trouvé éligible à un départ, soit le 15 janvier. Sa valeur n’a cessé de baisser au rythme des « Did Not Play » (14 de suite) infligés à l’ailier de 23 ans par son coach Steve Kerr mais plusieurs équipes seraient encore intéressées à l’idée de le relancer.

Les Mavericks étudient en interne la piste Jonathan Kuminga

Que ce soit maintenant ou cet été, le divorce entre le Congolais et sa franchise est inéluctable. Même ceux qui l’ont souvent défendu, comme le propriétaire Joe Lacob, commenceraient à remettre en question l’attitude du joueur. Un épisode en particulier a retenu l’attention de l’organisation. Le 2 janvier dernier, avant un match contre le Oklahoma City Thunder, Kerr assurait à la radio qu’il donnerait des minutes à Kuminga puisque Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green seraient mis au repos pour cette confrontation avec le champion en titre.

Puis, retournement de situation. Une heure avant l’entre-deux, le nom du jeune homme apparaît sur la liste des blessés. Quand s’est-il fait mal ? « Juste avant le match », répond l’entraîneur, lui-même pas convaincu. « Moi non plus je n’aurais pas joué », aurait confié un membre des Warriors à The Athletic sous couvert d’anonymat. « Ça se voit qu’il n’a pas la confiance du coach. » Mis autrement, tout le monde est donc convaincu que Jonathan Kuminga a feint une blessure pour ne pas avoir à jouer.

Sans doute qu’il n’en a plus envie. Plus envie d’être considéré comme un bouche trou qui fait des allers et retours dans la rotation. Peut-être aussi qu’il ne se sentait pas prêt. Probablement plus mentalement que physiquement. Sa tête est déjà ailleurs. Il ne manque plus qu’il puisse enfin être libéré par Golden State pour reprendre son destin en main.