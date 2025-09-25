Jonathan Kuminga: reprise des discussions entre Warriors et Kings

Golden State et Sacramento ont repris les négociations autour d’un sign-and-trade impliquant Jonathan Kuminga, mais sans percée majeure pour l’instant.

Le feuilleton Jonathan Kuminga n’est toujours pas terminé. À moins d’une semaine de l’ouverture du camp d’entraînement, l’avenir du joueur de 22 ans reste en suspens. Selon Sam Amick de The Athletic, les Golden State Warriors et les Sacramento Kings ont repris les discussions pour un potentiel sign-and-trade, après plus d’un mois de silence.

Un deal avec Monk et un choix protégé

Sacramento a formulé une offre comprenant Malik Monk et un premier tour de draft 2030 protégé pour récupérer Jonathan Kuminga, qui signerait dans la foulée un contrat de trois ans et 63 millions de dollars. Mais l’intérêt des Warriors pour Monk serait « limité », notamment à cause de sa player option à 21,5 millions en 2027-28, qui complique leurs plans de flexibilité salariale.

Malgré sa belle saison (17,2 points et 5,6 passes en moyenne), l’arrière ne correspond pas totalement au profil recherché par Golden State. Et s’ils devaient accepter le deal, les dirigeants californiens envisageraient probablement de le rééchanger rapidement.

Une situation délicate pour Golden State

L’autre problème concerne la protection du choix de draft. Les Kings refusent pour l’instant de lever totalement les conditions, alors que les Warriors souhaiteraient une compensation plus sécurisée. La possibilité d’un compromis autour d’une protection allégée reste sur la table.

Pendant ce temps, Kuminga dispose d’une arme : son choix d’accepter la qualifying offer à 7,9 millions de dollars pour 2025-26. Cette option lui permettrait de devenir agent libre non restreint dès l’été prochain, mais surtout d’activer une clause de non-trade inhérente à ce type de contrat. Golden State se retrouverait alors menacé de perdre son 7e choix de la Draft 2021 sans aucune contrepartie dans un an.

Des offres insuffisantes jusqu’ici

Selon Shams Charania et Anthony Slater (ESPN), les Warriors lui ont proposé plusieurs formules, dont un contrat de trois ans pour 75,2 millions avec option d’équipe sur la dernière saison, ou encore deux ans pour 45 millions avec team option en année 2. Des propositions jugées insuffisantes par le clan Kuminga, qui espère une meilleure sécurité financière.

Pour les Warriors, l’enjeu est de taille : trouver une issue qui leur permette de rester compétitifs autour de Steph Curry, tout en évitant un départ à perte de l’un de leurs jeunes talents. Pour les Kings, l’opportunité d’ajouter un joueur athlétique et encore plein de potentiel reste trop belle pour être abandonnée.

Les prochains jours seront décisifs : Jonathan Kuminga a jusqu’au 1er octobre pour trancher sur son avenir immédiat.