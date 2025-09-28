Jonathan Kuminga, les Warriors refusent de prolonger le feuilleton…

Les Golden State Warriors ne comptent pas s'entendre avec Jonathan Kuminga pour repousser la deadline sa qualifying offer.

Quel dénouement pour le feuilleton Jonathan Kuminga ? Agent libre protégé, le jeune talent ne parvient pas à s'entendre avec les Golden State Warriors pour une prolongation de son contrat. Alors qu'un "sign-and-trade" semble désormais très peu probable, deux scénarios restent envisageables : le voir prendre sa "qualifying offer" à 7,9 millions de dollars sur un an ou un accord sur le fil.

En attendant, les Dubs doivent patienter pour finaliser leur recrutement. Al Horford, De’Anthony Melton, Gary Payton II et potentiellement Seth Curry attendent pour s'engager avec GS. Face à cette situation, les Warriors ne comptent pas repousser la deadline pour Kuminga : le 1er octobre.

En effet, selon les règles de la NBA, la "qualifying offer" expire le 1er octobre. Cependant, si le joueur et la franchise s'entendent, ils ont la possibilité de poursuivre les discussions. Selon l'insider Jake Fischer, cette possibilité n'existe pas sur ce dossier.

Et Golden State n'aurait pas l'intention de revoir sa dernière proposition : 75 millions de dollars sur 3 ans, avec une "team option". De son côté, Jonathan Kuminga se montre prêt à accepter cette offre si la "team option" se transforme en "player option".

En tout cas, après de longues discussions, la décision est désormais imminente.

Le coup de pression de l’agent de Jonathan Kuminga