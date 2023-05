Mais où est passé Jordan Poole ?

Quand les Los Angeles Lakers peinaient à servir Anthony Davis dans le money time, quand LeBron James faisait encore une fois preuve de maladresse derrière l’arc, ils ont pu s’en remettre à Lonnie Walker IV, héros improbable du Game 4 lundi soir. Et quand ce n’était pas lui, Dennis Schröder, D’Angelo Russell ou Austin Reaves ont chacun eu leurs moments lors des matches précédents. Qui peut assurer ce rôle aux Golden State Warriors ? Jordan Poole est censé jouer les artificiers derrière Stephen Curry. Il ne fait même plus l’effet d’un pétard mouillé.

Le jeune homme a traversé la rencontre comme une ombre : 10 petites minutes, 0 point. 4 tirs tentés. Comme prévu, ses minutes sont maintenant redistribuées au profit de Moses Moody, aligné dans le money time au côté des cadres des champions en titre. Poole ne pèse plus. Il devient même inutile. Parce qu’un joueur porté quasi exclusivement sur l’attaque ne sert plus s’il ne met pas ses points.

L’arrière de 23 ans toure à 10,5 points à 34% aux tirs et 27% à trois-points depuis le début des playoffs. Contre 17 points à 50% et 39% derrière l’arc lors de la campagne victorieuse l’an passé et 20 points à 43% cette saison. Il a passé deux fois la barre des 20 pions en onze matches et il est resté six fois sous les 10 unités. Ça devient vraiment problématique.

Surtout que les Warriors ont cruellement besoin d’un autre joueur capable de porter le ballon. Stephen Curry se retrouve isolé dans avec cette tâche et il est contraint de faire la différence en dribbles. De plus en plus chaque soir. De quoi fatiguer le meneur de 35 ans. Klay Thompson n’est plus une alternative. Il peut faire des cartons certains soirs mais il n’a pas le punch pour agresser une défense et la déstabiliser. Draymond Green est un bon playmaker mais il ne représente aucun danger au scoring. Andrew Wiggins manque un peu de tranchant, peut-être parce qu’il est revenu très tard à la compétition.

Les Warriors ont offert 140 millions sur 4 ans à Jordan Poole pour qu’il assume ce statut. Il devait même être titulaire ! Il l’a été. Sa défense catastrophique – difficile de trouver pire en NBA – ses choix parfois loufoques et maintenant son manque de réussite le plombent. Et ça le frustre. Sauf que l’équipe de Golden State, dos au mur, n’a pas le temps pour gérer les états d’âme de chacun. Curry a déjà été obligé de remettre son jeune coéquipier en place avant le Game 7 contre les Sacramento Kings.

Hier, après la nouvelle défaite contre les Lakers, Poole a refait des siennes en exprimant clairement son agacement concernant son temps de jeu. Une scène surréaliste où il a tourné le dos aux journalistes avant de répondre à leurs questions, avec les yeux de tous ses coéquipiers braqués sur lui. Une attitude qui contraste avec la culture de la franchise, dont le slogan a longtemps été « Strength in Numbers » avec des remplaçants vétérans qui ont accepté de se sacrifier pendant des années.

.@KerithBurke describes a tension-filled locker room when Jordan Poole talked to the media pic.twitter.com/VCWpciaq3C — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) May 9, 2023

Difficile de savoir où est passé Jordan Poole, ou plutôt de comprendre ce qui se passe avec lui, mais il devient de plus en plus clair que la prochaine fois qu’il brillera en NBA, ce sera peut-être avec un autre uniforme que celui des Warriors.