Josh Giddey, une précocité à la LeBron et LaMelo

Josh Giddey était en bonne place dans notre premier volume de la Rookie Race 2022. L'Australien continue de réaliser un très bon début de saison avec Oklahoma City, même si le classement du Thunder ne permet pas forcément que ses performances soient beaucoup mises en lumière.

Au sortir du match perdu par son équipe contre Utah - il y a compilé 19 points, 8 passes et 7 rebonds - Giddey s'est offert un joli accomplissement, symbole de sa précocité. Avant lui, seuls deux joueurs non-adultes (21 ans pour les Américains) étaient parvenus à compiler 100 passes décisives et 100 rebonds à ce stade de leur carrière en NBA.

Les deux autres : LeBron James et LaMelo Ball.

Rookie Race Vol.1 : Mobley et Barnes démarrent fort, qui pour les stopper ?

Encore une fois, on peut faire dire ce que l'on veut aux stats, mais c'est un signe forcément positif de voir Josh Giddey aussi à l'aise et productif sur le terrain avec aussi peu d'expérience. A nouveau, le championnat australien, également fréquenté par LaMelo Ball pendant un an, prouve qu'il est de plus en plus l'une des ligues les plus formatrices pour être immédiatement impactant en NBA.

Depuis le début de la saison, Josh Giddey tourne à 10.8 points, 7.3 rebonds et 5.8 passes de moyenne à 40.7%. L'adresse peut encore progresser, mais ce sont déjà des chiffres très prometteurs, en plus de l'impression visuelle souvent excellente que laisse le meneur de grande taille lorsque l'on se pencher sur un match d'Oklahoma City.