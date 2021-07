Jrue Holiday a eu un bel impact aux Milwaukee Bucks. Sur ces Finales NBA, le meneur de jeu a ainsi joué un grand rôle dans la victoire acquise face aux Phoenix Suns (4-2). Parfois inconstant dans son apport offensif, il a été précieux dans quasiment tous les autres aspects du jeu.

On pense notamment à sa capacité à limiter le rôle de Chris Paul grâce à sa défense. Lors de ce Game 6 la nuit dernière, il a quasiment tourné en triple-double. Avec 12 points, 11 passes décisives et 9 rebonds. Mais l'ancien des New Orleans Pelicans a aussi envoyé de nombreuses briques : 4/19 aux tirs.

En première période, Holiday affichait un très vilain 1/11 dans ce domaine. Et dans l'histoire de la NBA sur les 25 dernières années, il s'agit du deuxième plus mauvais pourcentage de réussite aux tirs (9,1%) avec au moins de 10 tentatives avant la pause.

Le détenteur de ce record ? Dirk Nowitzki ! Sur le Game 6 des Finales NBA 2011 contre le Miami Heat, l'intérieur des Dallas Mavericks avait enregistré un terrible 1/12 (8,3%). Mais comme l'Allemand, Jrue Holiday a pu oublier cette soirée difficile avec un sacre.

Autant dire qu'un tel accomplissement doit aider à accepter cette maladresse XXL.

Giannis-Jrue, la romance est jeune mais partie pour durer