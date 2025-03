JuJu Watkins gravement blessée, quelle tristesse…

Le Sweet Sixteen du Tournoi NCAA 2025 féminin est connu après les derniers matches de cette nuit. Malheureusement, une terrible nouvelle est venue gâcher le spectacle des rencontres du jour : JuJu Watkins, le phénomène de USC, s'est gravement blessée au genou droit lors de la victoire de son équipe face à Mississippi State.

La jeune star des Trojans était déjà souffrante après le match précédent et souffre désormais d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou. Watkins, qui espérait mener sa fac jusqu'au Final Four, va devoir observer de longs mois de convalescence, elle qui ne pourra prétendre à la Draft WNBA qu'en 2027. On n'en a donc pas encore fini, fort heureusement, avec JuJu Watkins en NCAA.

JuJu Watkins was carried off the court and taken to the locker room after suffering an injury on this play. pic.twitter.com/zFgm8PkVnu

