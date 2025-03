On connaît le Sweet Sixteen du Tournoi NCAA masculin après les matches de dimanche. En ce qui concerne les têtes de série n°1, elles seront toutes de la partie au tour suivant.

Florida a mis fin aux rêves de Three-Peat de UConn au terme d'un match serré (77-75), Duke a géré Baylor (89-66) avec un Cooper Flagg à 18 points, 9 rebonds et 6 passes, Auburn s'est défait de Creighton (82-70) et Houston a géré Gonzaga (81-76).

COOPER FLAGG JUST WENT COAST-TO-COAST AND POSTERIZED THE DEFENDER 😱🔥

ABSOLUTELY RIDICULOUS 🤯 pic.twitter.com/Z5jcZ756ew

— ESPN (@espn) January 8, 2025