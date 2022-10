Kareem Abdul-Jabbar cible encore Kyrie Irving, ça tire à balles réelles

Depuis quelques années, Kareem Abdul-Jabbar ne ménage pas les joueurs actuels lorsqu'il estime qu'ils ont un comportement idiot ou dangereux sur le plan social et politique. Même LeBron James a eu droit aux foudres de la légende dans les tribunes qu'il écrit régulièrement sur son Substack. Kyrie Irving est assez clairement celui qui l'irrite le plus depuis la crise du Covid.

Jabbar a remis le couvert après les déclarations de Kyrie lors du media day, quand il expliquait avoir été ostracisé à cause de son choix de ne pas se vacciner, en même temps qu'il avait consenti à un sacrifice financier. Quelques mois plus tôt, "KAJ" avait déjà écrit un texte pour expliquer à quel point il estimait que le militantisme anti-vax d'Irving était toxique, particulièrement pour la communauté afro-américaine.

"Les accusations que j'avais portées contre Kyrie Irving étaient fondées. Il s'en moque et continue de promouvoir son opinion anti-vaccination en dépit de ce que cela a coûté en termes de vies et de santé, tout en se proclamant martyr. Ce n'est pas une blague.

On aurait dû le laisser seul, dans sa gélatineuse ignorance. Les gens riches et célèbres disent des choses débiles mais s'en sortent quand même parce que leur argent leur permet d'être tenu à l'écart des conséquences. Ils s'entourant de gens qui leur disent oui à tout, quelles que soient leurs idées décervelées.

Kyrie Irving est de retour et de manière encore plus destructrice, insensible et encore plus idiote qu'avant. Il a décidé que ce serait une bonne idée de poster une vidéo d'Alex Jones, le fondateur d'Infowars, datant de 2002. Oui, on parle du gars qui a été jugé pour avoir nié la tuerie de Sandy Hook et avoir avoué devant un jury qu'il n'était qu'un showman qui incarne un personnage. Le personnage en question récolte d'ailleurs des millions de dollars grâce à des gens qui ne sont pas conscients de ça.

Ce clip, donc, parle d'une cabale orchestrée par les leaders internationaux pour déverser sur le monde des épidémies dont ils pourraient tirer profit. On sait évidemment qui tire profit de ces allégations. Alex Jones est l'un des êtres humains les plus détestables de la planète. S'associer à lui signifie partager son odeur nauséabonde.