Karl-Anthony Towns, le hub offensif qui a fait mal aux Cavs

Excellent pour orienter le jeu offensif des New York Knicks, Karl-Anthony Towns a incarné un problème pour les Cleveland Cavaliers.

Par le passé, Karl-Anthony Towns a régulièrement été pointé du doigt pour ses faillites en Playoffs. Cependant, sur cette édition 2026, l'intérieur des New York Knicks tient son rang. Inscrit dans le collectif new-yorkais, l'international dominicain joue ainsi un rôle majeur.

Contre les Cleveland Cavaliers (121-108) lors du Game 3 la nuit dernière, l'ex-joueur des Minnesota Timberwolves a parfaitement orienté le jeu offensif des siens. Aidé par les inspirations de Jalen Brunson, KAT a également pu dicter son tempo à l'intérieur.

Sans trop forcer dans ses tentatives individuelles (13 points à 4/9 aux tirs), il a surtout créé pour ses coéquipiers. En plus de ses 8 rebonds et ses 3 interceptions, KAT a signé 7 passes décisives sans perdre le moindre ballon.

"KAT, il a été notre hub offensif : 7 passes décisives pour 0 turnover. Il a été vraiment bon pour nous sur le plan offensif. Et même défensivement, il a effectué 3 interceptions ", a ainsi souligné son entraîneur Mike Brown face à la presse.

Dans le parcours des Knicks, Karl-Anthony Towns se révèle tout simplement essentiel. Et dans l'hypothèse d'une qualification validée en Finales NBA, il devra sortir le grand jeu pour permettre à NY de rêver du titre.

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