Karl-Anthony Towns : les Grizzlies auraient l’offre de trade parfaite pour New York

Alors que les Knicks sont en pleine crise, des discussions auraient commencé autour d’un possible trade de Karl-Anthony Towns avec les Grizzlies.

Alors que la saison des New York Knicks est en train de virer au cauchemar, des bruits de couloir circulent autour de l’avenir de Karl-Anthony Towns. Selon plusieurs sources, y compris des rapports récents citant des contacts entre franchises, New York aurait commencé à explorer la possibilité d’un échange impliquant son pivot All-Star, dont le nom revient sur le devant de la scène à l’approche de la date limite des trades du 5 février.

La rumeur a pris de l’ampleur après une série de défaites qui a vu les Knicks perdre neuf de leurs onze derniers matchs, une période qui a fait monter la pression sur l’effectif et mis en lumière les difficultés de Towns dans le système actuel. Dans ce contexte, des discussions auraient eu lieu avec trois équipes différentes, dont les Memphis Grizzlies, Orlando Magic et les Charlotte Hornets, pour évaluer l’intérêt autour de Towns.

Selon un article récent de Newsday, les Grizzlies en particulier pourraient représenter un partenaire intéressant. La franchise du Tennessee, à la recherche de stabilité après une ère marquée par les hauts et les bas autour de Ja Morant, verrait en Towns un joueur capable d’apporter une menace fiable et une énergie relativement calme au sein d’un effectif en reconstruction.

Les Grizzlies pourraient ainsi proposer aux Knicks un échange impliquant Jaren Jackson Jr., GG Jackson et Kentavious Caldwell-Pope contre Towns et Landry Shamet.

JJJ renforcerait la défense des Knicks, et c'est un joueur qu'un entraîneur axé sur la défense comme Brown pourrait vraiment apprécier. De plus, c'est un scoreur correct avec une moyenne de plus de 18 points au cours des quatre dernières saisons. Il a également amélioré son tir à trois points ces derniers mois.

Ce scénario s’inscrit dans un cadre plus large de spéculation sur l’avenir de l’intérieur des Knicks. Avec une saison qui ne répond pas aux attentes et des Knicks en quête d’identité, des voix au sein de la ligue murmurent que trade Towns pourrait être envisagé par New York pour rééquilibrer son effectif, récupérer des pièces défensives ou ajouter de la flexibilité financière avant la deadline.

À ce stade, rien n’indique qu’un accord est imminent. Mais l’intérêt manifesté par plusieurs franchises, combiné à la situation délicate de New York, laisse penser que le nom de Towns ne sera probablement plus un simple spectateur en marge des discussions d’ici la clôture des trades.

