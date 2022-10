Anthony Edwards plus lourd que Karl-Anthony Towns avant la reprise…

Karl-Anthony Towns a choppé une sacrée infection respiratoire. Le pivot des Minnesota Timberwolves a été hospitalisé plusieurs jours et il pourrait encore avoir besoin de temps pour s'en remettre. Et pour cause, il a perdu de nombreux kilos. Un peu plus de 15 pounds (7 kg). S'il est de nouveau sur pied, au point d'avoir rejoué lors de la présaison, il n'est pas encore de retour à son poids de forme. Le pivot pèse aujourd'hui le même poids qu'Anthony Edwards : 108 kilos !

Anthony Edwards weight: 239

Karl-Anthony Towns weight: 238 pic.twitter.com/MEvSbOIs23 — Dane Moore (@DaneMooreNBA) October 18, 2022

Alors rien d'alarmant, il vaut même mieux ne pas reprendre des kilos trop vite. Mais on peut penser que KAT ne sera pas de suite à 100% sur ce début de saison. En revanche, ça montre aussi qu'Anthony Edwards a pris du muscles pendant l'intersaison. 5 à 6 kilos supplémentaires pour tenir encore plus les chocs.