KAT et Ja Morant se répondent avec deux dunks somptueux

Karl-Anthony Towns avait à coeur de faire oublier son match raté lors du play-in tournament contre les Clippers. Il l'a fait en contribuant activement à la victoire des Wolves sur le parquet des Grizzlies dans le game 1 de leur série. "KAT" s'est aussi offert un moment fort avec ce qui ressemble fort au dunk de la nuit, dans lequel il a mis toute sa rage en postérisant Jaren Jackson Jr.

HIS NAME IS KARL-ANTHONY TOWNS 💥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/EOzUXtmqBj

— NBA (@NBA) April 16, 2022